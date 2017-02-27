Додано: Нед 01 гру, 2019 08:04

freeze написав: Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон.

По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет.

Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ? Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон.По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет.Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ?

Це, мабуть вперше, коли інформація про подібну нараду взагалі відсутня на сайті Офісу президентаЯк практикували усі попередні уряди, в кінці року Україна уже наздоганяла дефіцит бюджету. Та цьогоріч такого не відбувається. До того ж щодо цього питання немає жодного рішення.Про це під час ексклюзивного інтерв’ю в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK заявив екснардеп кількох скликань, член Ради Національного банку України у 2003-2005 та 2007-2014 роках Василь Горбаль.Він підтвердив інсайдерську інформацію ведучої проєкту Наташі Влащенко про те, що вчора у президента відбулась нарада, присвячена курсу долара. За її словами, там був присутній і Яків Смолій, і інші представники банківської системи, однак "кажуть, там найадекватніше виступав, чомусь Аваков"."У мене також є інформація від учасників цієї наради і погодьтесь, це, мабуть вперше, коли інформація про подібну нараду взагалі відсутня на сайті Офісу президента. Після цієї наради немає жодного документу", – розповів Горбаль.Він зазначив: на нараді були присутні представники та керівництво Нацбанку, керівництво уряду, низки банків, представники банківської системи."Обговорювали ситуацію. Тому що пікети під Національним банком стоять, власне, по курсу. В історії України ще не було такого, коли виходять через курс. Попри певну штучність цих мітингів, проблема насправді існує, ревальвація гривні, фактично, досягла 15%. На фоні того, що змінилась кон'юнктура основних наших товарів експорту – металургії, на фоні зростаючого негативного сальдо зовнішньої торгівлі по товарах, щось потрібно було – провести хоча б якусь координаційну нараду. Адже бачимо, Нацбанк у нас апелює до того, що він за курс вже не відповідає, а прем’єр-міністр, наскільки мені здається, ще не розуміє, що він за нього відповідає, за економічну політку", – вважає Горбаль.До того ж, за його інформацією, ані голова НБУ Яків Смолій, ані прем’єр Олексій Гончарук за цю нараду не сказали ані слова."Я сприймаю тезу, що укріплення гривні – позитивне тільки через те, що нам дешевше обходиться обслуговування зовнішнього боргу. Але вже бачимо негатив з точки зору ненадходжень до бюджету з митних платежів. Як правило, в кінці року ми вже наздоганяли дефіцит бюджету за рахунок певної девальвації. Це була практика всіх урядів. Та такого не відбувається у цьому році. Тобто, жодного рішення немає, але проблему усі насправді вже ідентифікують", – підкреслив Василь Горбаль.