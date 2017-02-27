freeze написав:Оказывается в четверг у Зеленского состоялось нигде не проафишированное заседание посвященное курсу доллара и гривны с присутствием всех возможных сторон. По свидетельству очевидцев Смолий ничего внятного не сказал, больше что-то рисуя в блокнотике, Милованов тоже был на редкость не многословен, видимо без прихода был, на удивление самый длинный и эмоциональный спич про курс гривны выдал Аваков, который вроде к регуляции курса гривны прямого отношения не имеет. Кстати я не в курсе, а к чему пришли на заседании, или как всегда решили изучить вопрос, может кто-то слышал ?
Це, мабуть вперше, коли інформація про подібну нараду взагалі відсутня на сайті Офісу президента
Як практикували усі попередні уряди, в кінці року Україна уже наздоганяла дефіцит бюджету. Та цьогоріч такого не відбувається. До того ж щодо цього питання немає жодного рішення.
Про це під час ексклюзивного інтерв’ю в ефірі інформаційно-політичного інтерактивного ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK заявив екснардеп кількох скликань, член Ради Національного банку України у 2003-2005 та 2007-2014 роках Василь Горбаль.
Він підтвердив інсайдерську інформацію ведучої проєкту Наташі Влащенко про те, що вчора у президента відбулась нарада, присвячена курсу долара. За її словами, там був присутній і Яків Смолій, і інші представники банківської системи, однак "кажуть, там найадекватніше виступав, чомусь Аваков".
"У мене також є інформація від учасників цієї наради і погодьтесь, це, мабуть вперше, коли інформація про подібну нараду взагалі відсутня на сайті Офісу президента. Після цієї наради немає жодного документу", – розповів Горбаль. Він зазначив: на нараді були присутні представники та керівництво Нацбанку, керівництво уряду, низки банків, представники банківської системи.
"Обговорювали ситуацію. Тому що пікети під Національним банком стоять, власне, по курсу. В історії України ще не було такого, коли виходять через курс. Попри певну штучність цих мітингів, проблема насправді існує, ревальвація гривні, фактично, досягла 15%. На фоні того, що змінилась кон'юнктура основних наших товарів експорту – металургії, на фоні зростаючого негативного сальдо зовнішньої торгівлі по товарах, щось потрібно було – провести хоча б якусь координаційну нараду. Адже бачимо, Нацбанк у нас апелює до того, що він за курс вже не відповідає, а прем’єр-міністр, наскільки мені здається, ще не розуміє, що він за нього відповідає, за економічну політку", – вважає Горбаль.
До того ж, за його інформацією, ані голова НБУ Яків Смолій, ані прем’єр Олексій Гончарук за цю нараду не сказали ані слова.
"Я сприймаю тезу, що укріплення гривні – позитивне тільки через те, що нам дешевше обходиться обслуговування зовнішнього боргу. Але вже бачимо негатив з точки зору ненадходжень до бюджету з митних платежів. Як правило, в кінці року ми вже наздоганяли дефіцит бюджету за рахунок певної девальвації. Це була практика всіх урядів. Та такого не відбувається у цьому році. Тобто, жодного рішення немає, але проблему усі насправді вже ідентифікують", – підкреслив Василь Горбаль.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Moneta написав:Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.
Шо тут думать, взять все и поделить (с) У нас в 90-х були такі ланцюжки взаємозаліків, що податкова ногу зломить. Так і тут можна - газпром винен по рішенню суду, віддає газом, Україна винна по рішенню суду - віддає газом. Дорогі громадяни, ви ж бачите - попередники, злочинний Петя, злочинна панда... І газу нема, і якісь "крихти" в десятки мільйонів на нюансах ціни на газ відійдуть зацікавленим особам в урядах обох країн. Ех, раніше ще РосУкренерго було - взагалі лафа була (але можна Фірташа з Австрії повернути).
Moneta написав:Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенным в 2013 году Украиной еврооблигациям на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.
Шо тут думать, взять все и поделить (с) У нас в 90-х були такі ланцюжки взаємозаліків, що податкова ногу зломить. Так і тут можна - газпром винен по рішенню суду, віддає газом, Україна винна по рішенню суду - віддає газом. Дорогі громадяни, ви ж бачите - попередники, злочинний Петя, злочинна панда... І газу нема, і якісь "крихти" в десятки мільйонів на нюансах ціни на газ відійдуть зацікавленим особам в урядах обох країн. Ех, раніше ще РосУкренерго було - взагалі лафа була (але можна Фірташа з Австрії повернути).
И что Вы предлагаете?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
А Вы видите только пространство? Как долго, по Вашему, это снижение будет продолжаться?
Не знаю как долго и как глубоко, но потенциал ещё есть. Если бы не НБУ, курс был бы сейчас где-то на уровне 22,5. Посудите сами, даже на казалось бы катастрофически низком уровне 24 НБУ выкупил на этой неделе 184 миллиона - это около 10-12% всего предложения. Вот и считайте равновесный курс! Всё зависит от результатов по газу, Нормандии, МВФ. Если по всем трём пунктам для Украины всё сложится позитивно - можем ещё укрепиться. С учётом активного выкупа НБУ и совещаний на уровне президента по вопросам курсообразования, думаю, ниже 23,8 - 23,6 не пустят.
"Як правило, в кінці року ми вже наздоганяли дефіцит бюджету за рахунок певної девальвації. Це була практика всіх урядів. Та такого не відбувається у цьому році. Тобто, жодного рішення немає, але проблему усі насправді вже ідентифікують", – підкреслив Василь Горбаль.
Пиляли бюджет інтенсивно під кінець року. Ось і "наздоганяли". У "иксперта" звучить так, наче в урядах сиділи генії моделювання в економіці, а не примітивні "пиляльщики"-словоблуди. Чому б не спробувати секвестр як рішеня дефіциту ("як у всіх")? Риторичне питання.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 01 гру, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell