"Як правило, в кінці року ми вже наздоганяли дефіцит бюджету за рахунок певної девальвації . Це була практика всіх урядів. Та такого не відбувається у цьому році. Тобто, жодного рішення немає, але проблему усі насправді вже ідентифікують", – підкреслив Василь Горбаль.

Пиляли бюджет інтенсивно під кінець року. Ось і "наздоганяли". У "иксперта" звучить так, наче в урядах сиділи генії моделювання в економіці, а не примітивні "пиляльщики"-словоблуди.

Чому б не спробувати секвестр як рішеня дефіциту ("як у всіх")? Риторичне питання. Пиляли бюджет інтенсивно під кінець року. Ось і "наздоганяли". У "иксперта" звучить так, наче в урядах сиділи генії моделювання в економіці, а не примітивні "пиляльщики"-словоблуди.Чому б не спробувати секвестр як рішеня дефіциту ("як у всіх")? Риторичне питання.

