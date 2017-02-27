Ситуація з чинниками, які впливають на курс динамічно розвивається, вважаю за потрібне це проаналізувати. Газовий контракт на 99% буде підписаний, хоча б на період 1-3 роки.
Підозріло саме 9 грудня Верховний суд Великобританії почне розглядати апеляцію по «євро бондах завгара». Підписання газового контракту і значне просування в переговорах нормандського формату буде позитивом для грн. Як ще один аргумент імовірних домовленостей є активне продовження справи розподілу Нафтогазу і смішна вартість ГТС, яка зараз під силу любому нашому олігарху (про інтерес ІВК і міністра внутрішніх справ в сфері видобутку-транспортування енергоносіїв пишу давно), навіть якщо його активи арештовані
А тепер щодо олігарха. На днях мають відновитися слухання справи Приватбанку і Коломойського в Україні і за кордоном. Я уже писав, що від цієї справи залежить потік валюти в наші ОВДП і не тільки. Так от, підозрюю, все будуть затягувати на нейтральній ноті до продажу Приватбанку в наступному році (ходять слухи, що в 2020 продадуть всі держбанки (а може Ексім залишать), а оголосять про це ще в грудні). Зовсім недавно проскочила інфа про злиття Привату і Ощаду. Насмілюся нагадати, що я про такий варіант писав ще в серпні 2016 року viewtopic.php?p=3708782#p3708782 Раджу почитати той допис і з огляду на коментар перших контактів Коломойського і Авакова. Такого монстра можуть продати якомусь американському банку в обмін на "Мотор Січ", яку все так вже продали китайцям (думаю це позитивний сигнал для нашої економіки і експорт в Китай подвоїться в наступному році) і США обіцяли нам санкції з цього приводу. А вже після продажу банків таки буде рішення що Коломойський не винен, але банк перепроданий, тому компенсація і виграші в міжнародних судах. Тоді на курс це вже ніяк не вплине, а зараз це не буде ризиком і негативом.
Ну і ще, якщо ІВК потрібен інший курс і тенденція, він би цього досягнув просто і тихо. Теперішні цирки з протестами - відволікаючий маневр і явно не ракетний фактор.
Все решта важливе поки без суттєвих змін, тому імовірним бачу 23,3-23,5 на кінець грудня.
П.С. Шановні, невже ще є хтось з адекватних, хто не розкусв Автор77? Я цього чукчу-гав...но-мета заблокував ще після перших дописів. Можна не цитувати і не коментувати ці потоки несвідомого?