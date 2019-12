Додано: Нед 01 гру, 2019 13:37

asti написав: Не знаю как долго и как глубоко, но потенциал ещё есть.

Если бы не НБУ, курс был бы сейчас где-то на уровне 22,5. Посудите сами, даже на казалось бы катастрофически низком уровне 24 НБУ выкупил на этой неделе 184 миллиона - это около 10-12% всего предложения. Вот и считайте равновесный курс! ... С учётом активного выкупа НБУ и совещаний на уровне президента по вопросам курсообразования, думаю, ниже 23,8 - 23,6 не пустят.

У мене цифра теоретичного "дна" виходила 22,60 орієнтовно. Через оціночні обсяги тіньової економіки; частки, що розподіляється через бюджет; оціночні масштаби т. зв. "неефективного використання" бюджетних коштів (що "липне" до рук, в у.о., звичайно). Орієнтовно, звичайно.

У мене цифра теоретичного "дна" виходила 22,60 орієнтовно. Через оціночні обсяги тіньової економіки; частки, що розподіляється через бюджет; оціночні масштаби т. зв. "неефективного використання" бюджетних коштів (що "липне" до рук, в у.о., звичайно). Орієнтовно, звичайно.

На графіках, розміщених asti, все досить наочно. Традиційне зростання курсу під кінець року не можна пояснити попитом базарних продавців гірлянд, ялинок, теплих шкарпеток (як робив дехто на гілці). До травня фактично можуть проводити останні розрахунки по бюджетних "розпільних проектах" попереднього року.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell