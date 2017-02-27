Всім привіт. Повернувся, перебігся по повідомленнях за тиждень. Виникло кілька думок. Ситуація з чинниками, які впливають на курс динамічно розвивається, вважаю за потрібне це проаналізувати. Газовий контракт на 99% буде підписаний, хоча б на період 1-3 роки. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/30/7233445/ Про варіант взаємозаліків боргів я писав ще в січні 2018 року viewtopic.php?p=4263322#p4263322 Підозріло саме 9 грудня Верховний суд Великобританії почне розглядати апеляцію по «євро бондах завгара». Підписання газового контракту і значне просування в переговорах нормандського формату буде позитивом для грн. Як ще один аргумент імовірних домовленостей є активне продовження справи розподілу Нафтогазу і смішна вартість ГТС, яка зараз під силу любому нашому олігарху (про інтерес ІВК і міністра внутрішніх справ в сфері видобутку-транспортування енергоносіїв пишу давно), навіть якщо його активи арештовані https://hromadske.ua/posts/naftogaz-oci ... 2-mlrd-grn А тепер щодо олігарха. На днях мають відновитися слухання справи Приватбанку і Коломойського в Україні і за кордоном. Я уже писав, що від цієї справи залежить потік валюти в наші ОВДП і не тільки. Так от, підозрюю, все будуть затягувати на нейтральній ноті до продажу Приватбанку в наступному році (ходять слухи, що в 2020 продадуть всі держбанки (а може Ексім залишать), а оголосять про це ще в грудні). Зовсім недавно проскочила інфа про злиття Привату і Ощаду. Насмілюся нагадати, що я про такий варіант писав ще в серпні 2016 року viewtopic.php?p=3708782#p3708782 Раджу почитати той допис і з огляду на коментар перших контактів Коломойського і Авакова. Такого монстра можуть продати якомусь американському банку в обмін на "Мотор Січ", яку все так вже продали китайцям (думаю це позитивний сигнал для нашої економіки і експорт в Китай подвоїться в наступному році) і США обіцяли нам санкції з цього приводу. А вже після продажу банків таки буде рішення що Коломойський не винен, але банк перепроданий, тому компенсація і виграші в міжнародних судах. Тоді на курс це вже ніяк не вплине, а зараз це не буде ризиком і негативом. Ну і ще, якщо ІВК потрібен інший курс і тенденція, він би цього досягнув просто і тихо. Теперішні цирки з протестами - відволікаючий маневр і явно не ракетний фактор.
Все решта важливе поки без суттєвих змін, тому імовірним бачу 23,3-23,5 на кінець грудня. П.С. Шановні, невже ще є хтось з адекватних, хто не розкусв Автор77? Я цього чукчу-гав...но-мета заблокував ще після перших дописів. Можна не цитувати і не коментувати ці потоки несвідомого?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
asti написав:Не знаю как долго и как глубоко, но потенциал ещё есть. Если бы не НБУ, курс был бы сейчас где-то на уровне 22,5. Посудите сами, даже на казалось бы катастрофически низком уровне 24 НБУ выкупил на этой неделе 184 миллиона - это около 10-12% всего предложения. Вот и считайте равновесный курс! ... С учётом активного выкупа НБУ и совещаний на уровне президента по вопросам курсообразования, думаю, ниже 23,8 - 23,6 не пустят.
У мене цифра теоретичного "дна" виходила 22,60 орієнтовно. Через оціночні обсяги тіньової економіки; частки, що розподіляється через бюджет; оціночні масштаби т. зв. "неефективного використання" бюджетних коштів (що "липне" до рук, в у.о., звичайно). Орієнтовно, звичайно. На графіках, розміщених asti, все досить наочно. Традиційне зростання курсу під кінець року не можна пояснити попитом базарних продавців гірлянд, ялинок, теплих шкарпеток (як робив дехто на гілці). До травня фактично можуть проводити останні розрахунки по бюджетних "розпильних проектах" попереднього року.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
KULANDALE написав:Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00.
по власних спостережннях може бути навпаки - адже люди в нас житейські, люблять святкувати НР і РХ на широку ногу, там ще Миколая сввято... тобто видатків буде уйма, раз бідося, будуть витягувати заначку валютну і продавати. Багато продаж - курс що робить? правильно
Yuri_61 написав:поэтому годы жизни до 2000 года считаю напрасно прожитыми за "железным занавесом" и ложными ценностями
Юрій, а до 2000-го ви в бункері на випадок ядерної війни зі США сиділи ? Для багатьох "залізна завіса" упала в 1991-му, для декого на Заході України - ще раніше, після старту вільного візового виїзду у країни соцтабору - Югославію, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію ... Болгарія була й до того відкрита ... Де ви затихарились до 2000-го ??? Зовсім шкода людину, 10 років чекати, коли щось впаде ... так деякі японці в джунглях сиділи до середини 50-х, очікуючи атаки армії США. Якщо ж мова про інтернет, то у 1997-1998 він був уже в діалап у більшості просунутих школярів
KULANDALE написав:Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00.
по власних спостережннях може бути навпаки - адже люди в нас житейські, люблять святкувати НР і РХ на широку ногу, там ще Миколая сввято... тобто видатків буде уйма, раз бідося, будуть витягувати заначку валютну і продавати. Багато продаж - курс що робить? правильно
Чтобы потратить заначку, эту заначку нужно еще иметь. А у нас задолженность по зарплатам растет в среднем по 10% каждый месяц, миллиардные долги по больничным и декретным. Подозреваю, что заначки еще с конца лета начали доставать, более того, чтобы рейтинг нынешнего президента окончательно не догнал рейтинг прошлого, в декабре могут начаться большие погашения задолженностей, а это цифры с 9 нулями. Да и торгаши на импортных товарах сейчас неплохо жируют, будут конвертировать бумагу в деньги. Более важным фактором в ближайшее время будет то какой нам "мир" с агрессором привезет 95 квартал с Парижа 9.12.
EvgCapp написав:торгаши на импортных товарах сейчас неплохо жируют
... так, ашани/арсени/ґарденси.... жирують, а прості пересічні торгаші, подумують про закордон..... - бо нах такий бізнес, який ледь живріє і закутавшись у простирадло, повзе на цвинтар... ... а тут ще й через рік - касові апарати... почнуть копати ями на тому цвинтарі бізнесу...
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 01 гру, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!