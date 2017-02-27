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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2849285028512852>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Любовь Василя и Баксика безгранична!
Вроде с западной оба.... :D
Радует токо, шо без особой агрессии.... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:34

  Pupsik написав:
  asti написав:
  asti написав:Ждёте отстрел?!
Ещё есть пространство для снижения.
Я так вижу! :) :)

А Вы видите только пространство? Как долго, по Вашему, это снижение будет продолжаться?

Років 10 :twisted:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:45

  freeze написав:Подготовительные группы к Нормандской встрече обсуждают среди прочего возобновление авиасообщения между Украиной и РФ.

Пора начинать беспокоиться о курсе белорусского рубля :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:47

Газ 21 млрд м3 вже куплено. За нього навіть заплатило населення(хто мав можливість). Відбувалось утеплення будинків, скорочення споживання буде ще більшим. Зараз все залежатимите від продавців і мереж, які отримали мільярди гривень за останній тиждень "чорної п'ятниці". Можуть зробити відскок до 25(якщо конвертнуть прибутки в долар), або заплатять банкам (товари завозили в кредит, або вже розрахувались). Можуть почекати тиждень і почати купувати по 23.20-23.50.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:48

  Сибарит написав:Пора начинать беспокоиться о курсе белорусского рубля :)

Російський і білоруський зростатимуть відносно євро, долара. До кінця року може зміцнитись до 55-60 рублів за долар.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tobias написав:Газ 21 млрд м3 вже куплено. За нього навіть заплатило населення(хто мав можливість)


Кстати да. Тоже камень в сторону роста цены газа.
Раз народ оплатил вперед, типа дешево пока - будет еще дешевле! :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:катма

попытался перевести слово с помощью гугл-переводчика.
Смысл понятен, но перевода нет.... :oops:
И катьма тоже не перводит.... :(
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:22

  дарий написав:
  Василь-Рівне написав:катма

попытался перевести слово с помощью переводчика.
Смысл понятен, но перевода нет.... :oops:
И катьма тоже не перводит.... :(

Якби вся Україна спілкувалась українською хоча би на такому рівні, агресії РФ не було би, вона була би навіть теоретично неможлива, як і анексія наших територій. Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен, якщо мізків, звісно, не катма! :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 01 гру, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:29

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:03

  дарий написав:Любовь Василя и Баксика безгранична!
Вроде с западной оба.... :D
Радует токо, шо без особой агрессии.... :lol:
Это пока они на почтительном расстоянии находятся агрессии нет, а поставьте их рядом на базаре носками торговать или шапками - увидите, что будет! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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