Любовь Василя и Баксика безгранична!
Вроде с западной оба....
Радует токо, шо без особой агрессии....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Любовь Василя и Баксика безгранична!
Вроде с западной оба....
Радует токо, шо без особой агрессии....
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:34
Років 10
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:45
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:47
Газ 21 млрд м3 вже куплено. За нього навіть заплатило населення(хто мав можливість). Відбувалось утеплення будинків, скорочення споживання буде ще більшим. Зараз все залежатимите від продавців і мереж, які отримали мільярди гривень за останній тиждень "чорної п'ятниці". Можуть зробити відскок до 25(якщо конвертнуть прибутки в долар), або заплатять банкам (товари завозили в кредит, або вже розрахувались). Можуть почекати тиждень і почати купувати по 23.20-23.50.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:48
Російський і білоруський зростатимуть відносно євро, долара. До кінця року може зміцнитись до 55-60 рублів за долар.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати да. Тоже камень в сторону роста цены газа.
Раз народ оплатил вперед, типа дешево пока - будет еще дешевле!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
попытался перевести слово с помощью гугл-переводчика.
Смысл понятен, но перевода нет....
И катьма тоже не перводит....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:22
Якби вся Україна спілкувалась українською хоча би на такому рівні, агресії РФ не було би, вона була би навіть теоретично неможлива, як і анексія наших територій. Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен, якщо мізків, звісно, не катма!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 01 гру, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:03
Это пока они на почтительном расстоянии находятся агрессии нет, а поставьте их рядом на базаре носками торговать или шапками - увидите, что будет!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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