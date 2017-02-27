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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:13
asti
Ну, не преувеличивайте...
Просто разный подход.
Баксик, типа из народа, Василь,типа, из бизнеса чуть поболее...
Да все мы тут такие... разные..
Высказываемся, ищем правду, которой, взагали нет.
Спасибо ДС-у, который попытался все это собрать до кучи.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:24
Yuri_61 написав:
помню, когда первый раз меня в жизни обманули: в 1м классе одноклассник
Я был ангельская простота: поверил ему.
Интересно, а ты скольких обманул, скольким обещал потом жениться
, сколько невинных простот поверили тебе?
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:29
Ребята, вы так распереживались из-за маленькой ревальвации гривны, а как вы собираетесь жить, когда пойдут настоящие ПИИ и гривна будет укрепляться по-настоящему?
А ведь уже вот-вот ...
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:33
40% роста за 5 лет в виртуале. А пока, что имеем в реале :
По итогам января-октября т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Украине составило 716 тыс. тонн, что на 10,4% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В частности, в октябре производство данной продукции составило 70 тыс. тонн, что на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 0,1% – результата сентября т.г.
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 01 гру, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:34
Либо,Как особа, приближенная к ФРС...-верю!
Быстро начинаем сливаться хотя быб по 23.95 !
Между прочем, не такая это уже и шутка..
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