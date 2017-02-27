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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:13
asti
Ну, не преувеличивайте...
Просто разный подход.
Баксик, типа из народа, Василь,типа, из бизнеса чуть поболее...
Да все мы тут такие... разные..
Высказываемся, ищем правду, которой, взагали нет.
Спасибо ДС-у, который попытался все это собрать до кучи.
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дарий
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:24
Yuri_61 написав:
помню, когда первый раз меня в жизни обманули: в 1м классе одноклассник
Я был ангельская простота: поверил ему.
Интересно, а ты скольких обманул, скольким обещал потом жениться
, сколько невинных простот поверили тебе?
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Libo
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:29
Ребята, вы так распереживались из-за маленькой ревальвации гривны, а как вы собираетесь жить, когда пойдут настоящие ПИИ и гривна будет укрепляться по-настоящему?
А ведь уже вот-вот ...
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Libo
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:33
40% роста за 5 лет в виртуале. А пока, что имеем в реале :
По итогам января-октября т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Украине составило 716 тыс. тонн, что на 10,4% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В частности, в октябре производство данной продукции составило 70 тыс. тонн, что на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 0,1% – результата сентября т.г.
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 01 гру, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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andrein
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:34
Либо,Как особа, приближенная к ФРС,-верю!
Быстро начинаем сливаться хотя быб по 23.95 !
Между прочим, не такая это уже и шутка..
Еще есть идея для модераторов.
Организовать встречу форумчан в Днепре в день памяти ДС.
Он этого точно Заслуживает!
Надеюсь, даже Либо, продав пару-тройку ложек, из "Америкосии" прилетит.
Посмотрим друг другу в глаза, сильно морды, надеюсь, бить не будем.
Думаю, былобыб интересно!
При таком количестве подписчиков - 2-5 тыщ народу сто процентов приедут.
Да и я из колхоза на лошадях тыкдык-тыкдык примчусь!
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 01 гру, 2019 19:06, всього редагувалось 3 разів.
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дарий
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:39
andrein написав:
По итогам января-октября т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Украине составило 716 тыс. тонн, что на 10,4% уступает показателю аналогичного периода годом ранее.
Намекаете н адемографические моменты?
Это ни о чем не говорит. Сейчас всё меньше и меньше людей едят хлеб.
К примеру, у меня в семье хлеб ем я только один. Жена и сын его практически не едят.
Поэтому делать выводы о демографии на основании цифр потребления хлебобулочных изделий становится всё более и более ошибочным.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:42
дарий написав:
Кредитование под 10 -11 процентов, практически, рядом.
В следующем году. По гривневым кредитам.
По валютным кредитам будут чисто символические проценты...
В Дании сейчас отрицательные ставки по кредитам. Берешь 100, отдаешь в течение нескольких лет 95. И банк еще говорит тебе спасибо. Может еще какой-нибудь подарок.
Мы с вами живем в интересное время. Я всё время вам говорю о смене парадигмы, а вы мне не верите. Вы не хотите отказываться от стереотипов и представлений уходящей эпохи. Новая парадигма и искусственный интелект. Все старое окончательно уйдёт и будет казаться смешным. Останутся только вечные ценности.
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Libo
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:50
Libo написав: дарий написав:
Кредитование под 10 -11 процентов, практически, рядом.
В следующем году. По гривневым кредитам.
По валютным кредитам будут чисто символические проценты...
В Дании сейчас отрицательные ставки по кредитам. Берешь 100, отдаешь в течение нескольких лет 95. И банк еще говорит тебе спасибо. Может еще какой-нибудь подарок.
Похоже капитализм действительно загнивает. Получение процентного дохода на капитал - это основа капитализма.
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andrein
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:51
andrein написав:
40% роста за 5 лет в виртуале. А пока, что имеем в реале :
По итогам января-октября т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Украине составило 716 тыс. тонн, что на 10,4% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В частности, в октябре производство данной продукции составило 70 тыс. тонн, что на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 0,1% – результата сентября т.г.
Ну и о чем это говорит? Вы хлебом злоупотребляете. Солдату на один прием пищи целых полкирпичика положено. Это слишком много мучного. Надо уменьшать. И заменить в рационе хлеб какой-нибудь сёмгой. Женщины в Украине следят за собой, а вот большинство мужиков просто разожрались. Вот и бегут от вас наши красуни к спортивным и подтянутым за бугор.
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Libo
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:54
Libo написав: andrein написав:
40% роста за 5 лет в виртуале. А пока, что имеем в реале :
По итогам января-октября т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Украине составило 716 тыс. тонн, что на 10,4% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В частности, в октябре производство данной продукции составило 70 тыс. тонн, что на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 0,1% – результата сентября т.г.
Ну и о чем это говорит? Вы хлебом злоупотребляете. Солдату на один прием пищи целых полкирпичика положено. Это слишком много мучного. Надо уменьшать. И заменить в рационе хлеб какой-нибудь сёмгой. Женщины в Украине следят за собой, а вот большинство мужиков просто разожрались. Вот и бегут от вас наши красуни к спортивным и подтянутым за бугор.
Я думаю, что это связано со всемирным потеплением. Человеку меньше каллорий надо.
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andrein
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