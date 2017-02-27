попытался перевести слово с помощью переводчика. Смысл понятен, но перевода нет.... И катьма тоже не перводит....
Якби вся Україна спілкувалась українською хоча би на такому рівні, агресії РФ не було би, вона була би навіть теоретично неможлива, як і анексія наших територій. Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен, якщо мізків, звісно, не катма!
Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії . Багато російськомовних вихідців з Донбасу стали героями в АТО, і багато україномовних – колаборантами
Их награждали званиями заслуженных деятелей Украины, они говорили на камеры о любви к украинскому языку, ездили во Львов к коллегам, не задумываясь о «фашистах» и «бандеровцах». Но с 2014 года они играют новые роли – работают на подконтрольную России администрацию Луганска. Кто они – новые-старые лица у власти?
Михаил Голубович. От народного Тараса Бульбы до медийного лица сепаратистских каналов на его счету более 80 киноработ. Большая часть из них – это роли казаков и других исторических персонажей, боровшихся за Украину: Иван Сирко, Максим Тритуз, Петр Калнышевский, казак Джмиль, атаман Ручка, командир УПА Кожух и Тарас Бульба. <…> Когда в 2014 году Луганск оказался под контролем группировки «ЛНР», Голубович остался работать в театре, показывать украинские спектакли и во всех интервью рассказывать, что их не притесняют. Он читает стихи про войну и является медийным лицом сепаратистских каналов <…> Жанна Марфина. Из преподавателей украинского языка – в ряды пророссийских советчиков Жанна Марфина окончила Луганский государственный педагогический институт имени Шевченко по специальности «Украинский язык и литература», здесь же работала на кафедре, а с 2005 года и до войны занимала должность директора Научной библиотеки этого университета. С приходом в Луганск «русской весны» у Марфиной начался карьерный рост. Сначала она стала деканом филологического факультета в клоне университета, который остался в оккупации, а уже через год её назначают «ректором» учреждения-призрака.
Василь-Рівне написав:Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен
... та пііілятЬ! - живе собі простий народ..... - захоче на українській скаже, захоче - на російській..... - захоче - в православну церкву прийде помолитись, - захоче - в греко-католицьку... - ні, пілллять, з'явиться отакий вася і давай чвари/суперечки/ВІЙНУ роздмухувати! - нах це комусь треба????
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Victor37 написав: Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії .
Русский язык - это главное оружие для вашего духовного порабощения. Говорите на русском с вашими детьми - значит готовите покорного раба для русской свиноты и алкашни. Как временное явление русскоязычие было допустимо, но если люди за три десятилетия не смогли освоить близкий славянский язык - это умственно неполноценные примитивы.
Victor37 написав: Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії . Багато російськомовних вихідців з Донбасу стали героями в АТО, і багато україномовних – колаборантами
Вася хоть и ругается с Долярчиком, но по сути так же точно любит прямолинейные одноходовые ответы на складывающиеся веками вопросы То есть, в целом, они на одном уровне по кругозору и дальновидности.
Василь-Рівне написав:Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен
... та пііілятЬ! - живе собі простий народ..... - захоче на українській скаже, захоче - на російській..... - захоче - в православну церкву прийде помолитись, - захоче - в греко-католицьку... - ні, пілллять, з'явиться отакий вася і давай чвари/суперечки/ВІЙНУ роздмухувати! - нах це комусь треба????
До некоторых телевизор достучался все-таки. И слышит человек эти странные голоса у себя в голове : "Армия.Мова.Вира."
Victor37 написав: Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії .
Русский язык - это главное оружие для вашего духовного порабощения. Говорите на русском с вашими детьми - значит готовите покорного раба для русской свиноты и алкашни. Как временное явление русскоязычие было допустимо, но если люди за три десятилетия не смогли освоить близкий славянский язык - это умственно неполноценные примитивы.
Насчет близости можно и поспорить
Имеющие общие корни русский и украинский языки на первый взгляд кажутся очень похожими. Но это не так. В действительности у них больше отличий, чем сходств
Современные исследования показывают, что украинский язык ближе другим славянским языкам – белорусскому (29 общих черт), чешскому и словацкому (23), польскому (22), хорватскому и болгарскому (21), и лишь 11 общих черт он имеет с русским языком.
Статистика свидетельствует, что только 62% слов являются общими для русского и украинского языков. По этому показателю русский язык в отношении украинского находится лишь на пятом месте после польского, чешского, словацкого и белорусского. Для сравнения можно заметить, что английский и голландский языки по лексическому составу сходны на 63% – то есть больше чем русский и украинский.