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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2851285228532854>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:59

  Василь-Рівне написав:
  дарий написав:
  Василь-Рівне написав:катма

попытался перевести слово с помощью переводчика.
Смысл понятен, но перевода нет.... :oops:
И катьма тоже не перводит.... :(

Якби вся Україна спілкувалась українською хоча би на такому рівні, агресії РФ не було би, вона була би навіть теоретично неможлива, як і анексія наших територій. Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен, якщо мізків, звісно, не катма! :wink:


Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії . Багато російськомовних вихідців з Донбасу стали героями в АТО, і багато україномовних – колаборантами

Их награждали званиями заслуженных деятелей Украины, они говорили на камеры о любви к украинскому языку, ездили во Львов к коллегам, не задумываясь о «фашистах» и «бандеровцах». Но с 2014 года они играют новые роли – работают на подконтрольную России администрацию Луганска. Кто они – новые-старые лица у власти?

Михаил Голубович. От народного Тараса Бульбы до медийного лица сепаратистских каналов
на его счету более 80 киноработ. Большая часть из них – это роли казаков и других исторических персонажей, боровшихся за Украину: Иван Сирко, Максим Тритуз, Петр Калнышевский, казак Джмиль, атаман Ручка, командир УПА Кожух и Тарас Бульба.
<…>
Когда в 2014 году Луганск оказался под контролем группировки «ЛНР», Голубович остался работать в театре, показывать украинские спектакли и во всех интервью рассказывать, что их не притесняют. Он читает стихи про войну и является медийным лицом сепаратистских каналов
<…>
Жанна Марфина. Из преподавателей украинского языка – в ряды пророссийских советчиков
Жанна Марфина окончила Луганский государственный педагогический институт имени Шевченко по специальности «Украинский язык и литература», здесь же работала на кафедре, а с 2005 года и до войны занимала должность директора Научной библиотеки этого университета.
С приходом в Луганск «русской весны» у Марфиной начался карьерный рост. Сначала она стала деканом филологического факультета в клоне университета, который остался в оккупации, а уже через год её назначают «ректором» учреждения-призрака.


https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 09022.html
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен

... та пііілятЬ!
- живе собі простий народ..... - захоче на українській скаже, захоче - на російській..... - захоче - в православну церкву прийде помолитись, - захоче - в греко-католицьку...
- ні, пілллять, з'явиться отакий вася і давай чвари/суперечки/ВІЙНУ роздмухувати!
- нах це комусь треба????
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:16

  Victor37 написав:
Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії .


Русский язык - это главное оружие для вашего духовного порабощения. Говорите на русском с вашими детьми - значит готовите покорного раба для русской свиноты и алкашни. Как временное явление русскоязычие было допустимо, но если люди за три десятилетия не смогли освоить близкий славянский язык - это умственно неполноценные примитивы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сказал Либо, безрезультатно попытавшись писать на Украинском.... :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:19

  Victor37 написав:
Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії . Багато російськомовних вихідців з Донбасу стали героями в АТО, і багато україномовних – колаборантами


Вася хоть и ругается с Долярчиком, но по сути так же точно любит прямолинейные одноходовые ответы на складывающиеся веками вопросы :-)
То есть, в целом, они на одном уровне по кругозору и дальновидности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мабутьтакида.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:24

  Долярчик написав:
  Василь-Рівне написав:Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен

... та пііілятЬ!
- живе собі простий народ..... - захоче на українській скаже, захоче - на російській..... - захоче - в православну церкву прийде помолитись, - захоче - в греко-католицьку...
- ні, пілллять, з'явиться отакий вася і давай чвари/суперечки/ВІЙНУ роздмухувати!
- нах це комусь треба????

До некоторых телевизор достучался все-таки. И слышит человек эти странные голоса у себя в голове : "Армия.Мова.Вира." :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:27

  juristkostya написав:Вася хоть и ругается с Долярчиком, но по сути так же точно любит прямолинейные одноходовые ответы на складывающиеся веками вопросы :-)


Это века нужны, чтоб в магазине вместо "спасибо" и "до свидания" на языке русских варваров, сказати співучою українською "дякую" и "до побачення" і привчити до цього ваших дітей змалку? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:31

  Libo написав:
  juristkostya написав:Вася хоть и ругается с Долярчиком, но по сути так же точно любит прямолинейные одноходовые ответы на складывающиеся веками вопросы :-)


Это века нужны, чтоб в магазине вместо "спасибо" и "до свидания" на языке русских варваров, сказати співучою українською "дякую" и "до побачення" і привчити до цього ваших дітей змалку? :roll:

В магазине хоть Салам Алейкум скажи, но без денег все равно ничего не дадут . :)
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:32

  Libo написав:
  Victor37 написав:
Безумовно українська мова дуже важлива для України, але вона нажаль не гарантує від окупації та анексії .


Русский язык - это главное оружие для вашего духовного порабощения. Говорите на русском с вашими детьми - значит готовите покорного раба для русской свиноты и алкашни. Как временное явление русскоязычие было допустимо, но если люди за три десятилетия не смогли освоить близкий славянский язык - это умственно неполноценные примитивы. :?

Насчет близости можно и поспорить :wink:

Имеющие общие корни русский и украинский языки на первый взгляд кажутся очень похожими. Но это не так. В действительности у них больше отличий, чем сходств

Современные исследования показывают, что украинский язык ближе другим славянским языкам – белорусскому (29 общих черт), чешскому и словацкому (23), польскому (22), хорватскому и болгарскому (21), и лишь 11 общих черт он имеет с русским языком.

Статистика свидетельствует, что только 62% слов являются общими для русского и украинского языков. По этому показателю русский язык в отношении украинского находится лишь на пятом месте после польского, чешского, словацкого и белорусского. Для сравнения можно заметить, что английский и голландский языки по лексическому составу сходны на 63% – то есть больше чем русский и украинский.

https://russian7.ru/post/chem-russkiy-y ... ot-ukrain/
Victor37
 
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