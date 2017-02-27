Их награждали званиями заслуженных деятелей Украины, они говорили на камеры о любви к украинскому языку, ездили во Львов к коллегам, не задумываясь о «фашистах» и «бандеровцах». Но с 2014 года они играют новые роли – работают на подконтрольную России администрацию Луганска. Кто они – новые-старые лица у власти?



Михаил Голубович. От народного Тараса Бульбы до медийного лица сепаратистских каналов

на его счету более 80 киноработ. Большая часть из них – это роли казаков и других исторических персонажей, боровшихся за Украину: Иван Сирко, Максим Тритуз, Петр Калнышевский, казак Джмиль, атаман Ручка, командир УПА Кожух и Тарас Бульба.

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Когда в 2014 году Луганск оказался под контролем группировки «ЛНР», Голубович остался работать в театре, показывать украинские спектакли и во всех интервью рассказывать, что их не притесняют. Он читает стихи про войну и является медийным лицом сепаратистских каналов

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Жанна Марфина. Из преподавателей украинского языка – в ряды пророссийских советчиков

Жанна Марфина окончила Луганский государственный педагогический институт имени Шевченко по специальности «Украинский язык и литература», здесь же работала на кафедре, а с 2005 года и до войны занимала должность директора Научной библиотеки этого университета.

С приходом в Луганск «русской весны» у Марфиной начался карьерный рост. Сначала она стала деканом филологического факультета в клоне университета, который остался в оккупации, а уже через год её назначают «ректором» учреждения-призрака.



