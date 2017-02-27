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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:39
То Вы на Закарпатье не были...
Финноугорский с примесью австроказахверхнеуральского - вот классика!
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:42
Вот он универсальный язык общения.
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andrein
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:44
Долярчик написав: Василь-Рівне написав:
Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен
... та пііілятЬ!
- живе собі простий народ..... - захоче на українській скаже, захоче - на російській..... - захоче - в православну церкву прийде помолитись, - захоче - в греко-католицьку...
- ні, пілллять, з'явиться отакий вася і давай чвари/суперечки/ВІЙНУ роздмухувати!
- нах це комусь треба????
Якщо так усі у шмарклі вважають, це просто капець.
Країна неляканих форумних пацифістів. Ну а кацапи та підкацапники тут як тут.
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stivko
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48
stivko написав:
шмарклі
Это слово есть, Пасиба!
А где мой любимый самый "злобный" песик?
Как-то даже скучаю....
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:56
Victor37 написав:
Насчет близости можно и поспорить
Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.
А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие.
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juristkostya
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:05
juristkostya написав: Victor37 написав:
Насчет близости можно и поспорить
Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие
.
Тоже можно поспорить
Нередко от иностранных студентов можно услышать, что украинский язык в большей степени близок европейским языкам, чем русский. Давно подмечено, что перевод с французского или английского языков на украинский в некотором отношении делать проще и удобнее, чем на русский.
Все дело в определенных грамматических конструкциях. У лингвистов существует такая шутка: на европейских языках «поп имел собаку» и только на русском «у попа была собака». Действительно, в украинском языке в подобных случаях наряду с глаголом «есть» используется глагол «иметь». Например, английская фраза «I have a younger brother» на украинском может звучать и как «У мене є молодший брат», и как «Я маю молодшого брата».
Украинский язык в отличие от русского перенял от европейских языков модальные глаголы. Так, во фразе «Я маю це зробити» («я должен это сделать») модальность употребляется в значении долженствования, как и в английском – «I have to do it». В русском языке подобная функция глагола «иметь» давно исчезла из употребления.
Еще один показатель разности в грамматике заключается в том, что русский глагол «ждать» является переходным, а украинский «чекати» – нет, и, как следствие, без предлога он не употребляется: «чекаю на тебе» («жду тебя»). Для сравнения в английском – «waiting for you».
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Victor37
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