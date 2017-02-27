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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2851285228532854

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То Вы на Закарпатье не были...
Финноугорский с примесью австроказахверхнеуральского - вот классика! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:42

Вот он универсальный язык общения.
:)

andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:44

  Долярчик написав:
  Василь-Рівне написав:Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен

... та пііілятЬ!
- живе собі простий народ..... - захоче на українській скаже, захоче - на російській..... - захоче - в православну церкву прийде помолитись, - захоче - в греко-католицьку...
- ні, пілллять, з'явиться отакий вася і давай чвари/суперечки/ВІЙНУ роздмухувати!
- нах це комусь треба????


Якщо так усі у шмарклі вважають, це просто капець.
Країна неляканих форумних пацифістів. Ну а кацапи та підкацапники тут як тут.
stivko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stivko написав:шмарклі

Это слово есть, Пасиба!
А где мой любимый самый "злобный" песик?
Как-то даже скучаю.... :(
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:56

  Victor37 написав:Насчет близости можно и поспорить :wink:


Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.
А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:05

  juristkostya написав:
  Victor37 написав:Насчет близости можно и поспорить :wink:


Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.
А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие.

Тоже можно поспорить :D
Нередко от иностранных студентов можно услышать, что украинский язык в большей степени близок европейским языкам, чем русский. Давно подмечено, что перевод с французского или английского языков на украинский в некотором отношении делать проще и удобнее, чем на русский.

Все дело в определенных грамматических конструкциях. У лингвистов существует такая шутка: на европейских языках «поп имел собаку» и только на русском «у попа была собака». Действительно, в украинском языке в подобных случаях наряду с глаголом «есть» используется глагол «иметь». Например, английская фраза «I have a younger brother» на украинском может звучать и как «У мене є молодший брат», и как «Я маю молодшого брата».

Украинский язык в отличие от русского перенял от европейских языков модальные глаголы. Так, во фразе «Я маю це зробити» («я должен это сделать») модальность употребляется в значении долженствования, как и в английском – «I have to do it». В русском языке подобная функция глагола «иметь» давно исчезла из употребления.

Еще один показатель разности в грамматике заключается в том, что русский глагол «ждать» является переходным, а украинский «чекати» – нет, и, как следствие, без предлога он не употребляется: «чекаю на тебе» («жду тебя»). Для сравнения в английском – «waiting for you».
Victor37
 
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