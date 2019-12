Нередко от иностранных студентов можно услышать, что украинский язык в большей степени близок европейским языкам, чем русский. Давно подмечено, что перевод с французского или английского языков на украинский в некотором отношении делать проще и удобнее, чем на русский.



Все дело в определенных грамматических конструкциях. У лингвистов существует такая шутка: на европейских языках «поп имел собаку» и только на русском «у попа была собака». Действительно, в украинском языке в подобных случаях наряду с глаголом «есть» используется глагол «иметь». Например, английская фраза «I have a younger brother» на украинском может звучать и как «У мене є молодший брат», и как «Я маю молодшого брата».



Украинский язык в отличие от русского перенял от европейских языков модальные глаголы. Так, во фразе «Я маю це зробити» («я должен это сделать») модальность употребляется в значении долженствования, как и в английском – «I have to do it». В русском языке подобная функция глагола «иметь» давно исчезла из употребления.



Еще один показатель разности в грамматике заключается в том, что русский глагол «ждать» является переходным, а украинский «чекати» – нет, и, как следствие, без предлога он не употребляется: «чекаю на тебе» («жду тебя»). Для сравнения в английском – «waiting for you».