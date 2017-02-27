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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2852285328542855>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stivko написав:шмарклі

Это слово есть, Пасиба!
А где мой любимый самый "злобный" песик?
Как-то даже скучаю.... :(
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:56

  Victor37 написав:Насчет близости можно и поспорить :wink:


Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.
А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:05

  juristkostya написав:
  Victor37 написав:Насчет близости можно и поспорить :wink:


Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.
А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие.

Тоже можно поспорить :D
Нередко от иностранных студентов можно услышать, что украинский язык в большей степени близок европейским языкам, чем русский. Давно подмечено, что перевод с французского или английского языков на украинский в некотором отношении делать проще и удобнее, чем на русский.

Все дело в определенных грамматических конструкциях. У лингвистов существует такая шутка: на европейских языках «поп имел собаку» и только на русском «у попа была собака». Действительно, в украинском языке в подобных случаях наряду с глаголом «есть» используется глагол «иметь». Например, английская фраза «I have a younger brother» на украинском может звучать и как «У мене є молодший брат», и как «Я маю молодшого брата».

Украинский язык в отличие от русского перенял от европейских языков модальные глаголы. Так, во фразе «Я маю це зробити» («я должен это сделать») модальность употребляется в значении долженствования, как и в английском – «I have to do it». В русском языке подобная функция глагола «иметь» давно исчезла из употребления.

Еще один показатель разности в грамматике заключается в том, что русский глагол «ждать» является переходным, а украинский «чекати» – нет, и, как следствие, без предлога он не употребляется: «чекаю на тебе» («жду тебя»). Для сравнения в английском – «waiting for you».
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Таки плюс!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:16

  дарий написав:Еще есть идея для модераторов.
Организовать встречу форумчан в Днепре в день памяти ДС.
Он этого точно Заслуживает!
Посмотрим друг другу в глаза, сильно морды, надеюсь, бить не будем. :oops:
Думаю, былобыб интересно! :D
Идея хорошая, но труднореализуемая. У всех дела, дети, семьи...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С этим нада переспать...
Думаю, получится.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фух, слава Богу, на месте!
Плюс!
Удалили комент Песика... :(
Обидно.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Согласен.
Если еще вспомнить о немецком...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Странное очень избирательное удаление. И рад бы следовать правилам, но при отсутствии единого подхода - фиг их поймёшь....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:52

  Василь-Рівне написав:
  дарий написав:
  Василь-Рівне написав:катма

попытался перевести слово с помощью переводчика.
Смысл понятен, но перевода нет.... :oops:
И катьма тоже не перводит.... :(

Якби вся Україна спілкувалась українською хоча би на такому рівні, агресії РФ не було би, вона була би навіть теоретично неможлива, як і анексія наших територій. Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен, якщо мізків, звісно, не катма! :wink:


Чтобы вся Украина говорила на украинском, еще вначале 90-х нужно было бы очистить (в прямом смысле) весь Юго-Восток и, частично, Центр от русских, как Судеты очищали от немцев, Закерзонье - от украинцев, Крым - от татар.

Быть может для кого-то это и выход - мораль у каждого своя. Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение.

В ходе той войны, кстати, англоязычные американцы-патриоты противостояли не только британцам, но и англоязычным американцам-предателям. Так же, как сегодня русскоязычные патриоты Украины воюют против сепаратистов и россиян в АТО. Очевидно, что язык НЕ является предпосылкой патриотизма, или предательства!
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