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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48
stivko написав:
шмарклі
Это слово есть, Пасиба!
А где мой любимый самый "злобный" песик?
Как-то даже скучаю....
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дарий
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:56
Victor37 написав:
Насчет близости можно и поспорить
Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.
А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие.
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juristkostya
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:05
juristkostya написав: Victor37 написав:
Насчет близости можно и поспорить
Лексические сходства/различия в данном контексте очень ненадежный критерий. Основную сложность составляет не изучение новых свойств, а освоение непривычной грамматики.А в плане грамматики отличия как раз очень небольшие
.
Тоже можно поспорить
Нередко от иностранных студентов можно услышать, что украинский язык в большей степени близок европейским языкам, чем русский. Давно подмечено, что перевод с французского или английского языков на украинский в некотором отношении делать проще и удобнее, чем на русский.
Все дело в определенных грамматических конструкциях. У лингвистов существует такая шутка: на европейских языках «поп имел собаку» и только на русском «у попа была собака». Действительно, в украинском языке в подобных случаях наряду с глаголом «есть» используется глагол «иметь». Например, английская фраза «I have a younger brother» на украинском может звучать и как «У мене є молодший брат», и как «Я маю молодшого брата».
Украинский язык в отличие от русского перенял от европейских языков модальные глаголы. Так, во фразе «Я маю це зробити» («я должен это сделать») модальность употребляется в значении долженствования, как и в английском – «I have to do it». В русском языке подобная функция глагола «иметь» давно исчезла из употребления.
Еще один показатель разности в грамматике заключается в том, что русский глагол «ждать» является переходным, а украинский «чекати» – нет, и, как следствие, без предлога он не употребляется: «чекаю на тебе» («жду тебя»). Для сравнения в английском – «waiting for you».
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Victor37
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:11
Таки плюс!
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дарий
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:16
дарий написав:
Еще есть идея для модераторов.
Организовать встречу форумчан в Днепре в день памяти ДС.
Он этого точно Заслуживает!
Посмотрим друг другу в глаза, сильно морды, надеюсь, бить не будем.
Думаю, былобыб интересно!
Идея хорошая, но труднореализуемая. У всех дела, дети, семьи...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:18
С этим нада переспать...
Думаю, получится.
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дарий
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:35
Фух, слава Богу, на месте!
Плюс!
Удалили комент Песика...
Обидно.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 01 гру, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:41
Согласен.
Если еще вспомнить о немецком...
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дарий
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:51
Странное очень избирательное удаление. И рад бы следовать правилам, но при отсутствии единого подхода - фиг их поймёшь....
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juristkostya
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:52
Василь-Рівне написав: дарий написав: Василь-Рівне написав:
катма
попытался перевести слово с помощью переводчика.
Смысл понятен, но перевода нет....
И катьма тоже не перводит....
Якби вся Україна спілкувалась українською хоча би на такому рівні, агресії РФ не було би, вона була би навіть теоретично неможлива, як і анексія наших територій. Це про важливість мови в наш час і про це має подумати кожен, якщо мізків, звісно, не катма!
Чтобы вся Украина говорила на украинском, еще вначале 90-х нужно было бы очистить (в прямом смысле) весь Юго-Восток и, частично, Центр от русских, как Судеты очищали от немцев, Закерзонье - от украинцев, Крым - от татар.
Быть может для кого-то это и выход - мораль у каждого своя. Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение.
В ходе той войны, кстати, англоязычные американцы-патриоты противостояли не только британцам, но и англоязычным американцам-предателям. Так же, как сегодня русскоязычные патриоты Украины воюют против сепаратистов и россиян в АТО. Очевидно, что язык НЕ является предпосылкой патриотизма, или предательства!
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