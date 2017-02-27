Додано: Нед 01 гру, 2019 21:30

tobias написав: Газ 21 млрд м3 вже куплено. За нього навіть заплатило населення(хто мав можливість). Відбувалось утеплення будинків, скорочення споживання буде ще більшим. Зараз все залежатимите від продавців і мереж, які отримали мільярди гривень за останній тиждень "чорної п'ятниці". Можуть зробити відскок до 25(якщо конвертнуть прибутки в долар), або заплатять банкам (товари завозили в кредит, або вже розрахувались). Можуть почекати тиждень і почати купувати по 23.20-23.50. Газ 21 млрд м3 вже куплено. За нього навіть заплатило населення(хто мав можливість). Відбувалось утеплення будинків, скорочення споживання буде ще більшим. Зараз все залежатимите від продавців і мереж, які отримали мільярди гривень за останній тиждень "чорної п'ятниці". Можуть зробити відскок до 25(якщо конвертнуть прибутки в долар), або заплатять банкам (товари завозили в кредит, або вже розрахувались). Можуть почекати тиждень і почати купувати по 23.20-23.50.

вот кто что с форумчан купил в эту так называемую черную пятницу ? я вот посмотрел и нашел только наушники на менее $20 остальное как было дорого так и есть ... Ничто из товаров в моем списке не подешевело ... Подешевела ненужная фигня или то что было с наценкой 300% стало с наценкой 250%( условно) . Вы переоцениваете черную пятницу у нас . Лучше подождать курса по 22 вот тогда возможно электроника чуть чуть подешевеет и то в основном контрабандная . Вот до сих пор смотрю все эти большие магазины и ничего не нахожу интересного , подскажитеP.S. Хотел айфон но он у нас минимум на $100 ( официальный XR ) дороже чем в США.