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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Противостоять и зачищать - немножко разные глаголы по определению.
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:59
Ложки не продаются. Национальное достояние, ЗВР и семейная реликвия. У нас хватает и без ложек. Парус вате и русским порвал бы.
Я уже выезжаю.
Скоро ведь уже вечера на хуторе близ Диканьки.
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Умничка!
Ждемс...
Вылетаешь, или выезжаешь? Определитесь....
Шансон вааще не возбуждает...
Или у Вас в зазеркалье все такое любят?
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:30
вот кто что с форумчан купил в эту так называемую черную пятницу ? я вот посмотрел и нашел только наушники на менее $20 остальное как было дорого так и есть ... Ничто из товаров в моем списке не подешевело ... Подешевела ненужная фигня или то что было с наценкой 300% стало с наценкой 250% ( условно) . Вы переоцениваете черную пятницу у нас . Лучше подождать курса по 22 вот тогда возможно электроника чуть чуть подешевеет и то в основном контрабандная . Вот до сих пор смотрю все эти большие магазины и ничего не нахожу интересного , подскажите
P.S. Хотел айфон но он у нас минимум на $100 ( официальный XR ) дороже чем в США.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:36
та ну нафиг ... с чего бы вдруг ? у нас начали уважать частную собственность ? у нас пропали рейдеры ? у нас появилась адекватная инфраструктура ? Понятное и прозрачное законодательство в сфере налогов ? пропали продажные судьи ?
Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине
Востаннє редагувалось yama в Нед 01 гру, 2019 21:39, всього редагувалось 2 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:37
Другой транспорт не ходит.
Правда, однажды мне снился сон, что еду в Украину на своем авто … По пустой дороге … Сильно хочу хавать, думаю типа в Гренландии или в Исландии надо где-нибудь тормознуться и перекусить … Думаю о!, там наверняка предложат жаркое из оленины, а на апетайзер салат из картошки с треской …
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:40
может только бедные едят хлеб и картошку ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:41
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:42
не досмотрел потому, что санитары разбудили на процедуры?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
нам нужен Кабанчик !!! мало мало индикаторов ...
До встречи в Париже и реакции на нее сливаться точно нельзя ...
Еще хотел спросить есть такой медийный персонаж Арестович - как думаете он чьих будет ? чью позиции высказывает или неужели свою ? что то мне кажется что засланный кем-то казачок. Или вам сей персонаж не знаком ? Или просто еще один клоун ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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