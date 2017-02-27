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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28532854285528562857>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Противостоять и зачищать - немножко разные глаголы по определению. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:59

  дарий написав:Надеюсь, даже Либо, продав пару-тройку ложек, из "Америкосии" прилетит.
Посмотрим друг другу в глаза, сильно морды, надеюсь, бить не будем. :oops:


Ложки не продаются. Национальное достояние, ЗВР и семейная реликвия. У нас хватает и без ложек. Парус вате и русским порвал бы.
Я уже выезжаю.
Скоро ведь уже вечера на хуторе близ Диканьки.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Умничка!
Ждемс...
Вылетаешь, или выезжаешь? Определитесь.... 8)
Шансон вааще не возбуждает...
Или у Вас в зазеркалье все такое любят? :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:30

  tobias написав:Газ 21 млрд м3 вже куплено. За нього навіть заплатило населення(хто мав можливість). Відбувалось утеплення будинків, скорочення споживання буде ще більшим. Зараз все залежатимите від продавців і мереж, які отримали мільярди гривень за останній тиждень "чорної п'ятниці". Можуть зробити відскок до 25(якщо конвертнуть прибутки в долар), або заплатять банкам (товари завозили в кредит, або вже розрахувались). Можуть почекати тиждень і почати купувати по 23.20-23.50.

вот кто что с форумчан купил в эту так называемую черную пятницу ? я вот посмотрел и нашел только наушники на менее $20 остальное как было дорого так и есть ... Ничто из товаров в моем списке не подешевело ... Подешевела ненужная фигня или то что было с наценкой 300% стало с наценкой 250% :mrgreen: ( условно) . Вы переоцениваете черную пятницу у нас . Лучше подождать курса по 22 вот тогда возможно электроника чуть чуть подешевеет и то в основном контрабандная . Вот до сих пор смотрю все эти большие магазины и ничего не нахожу интересного , подскажите

P.S. Хотел айфон но он у нас минимум на $100 ( официальный XR ) дороже чем в США.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:36

  Libo написав:Ребята, вы так распереживались из-за маленькой ревальвации гривны, а как вы собираетесь жить, когда пойдут настоящие ПИИ и гривна будет укрепляться по-настоящему? :roll:
А ведь уже вот-вот ... :?

та ну нафиг ... с чего бы вдруг ? у нас начали уважать частную собственность ? у нас пропали рейдеры ? у нас появилась адекватная инфраструктура ? Понятное и прозрачное законодательство в сфере налогов ? пропали продажные судьи ? :?:

Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Нед 01 гру, 2019 21:39, всього редагувалось 2 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:37

  дарий написав:Вылетаешь, или выезжаешь? Определитесь.... 8)


Другой транспорт не ходит.
Правда, однажды мне снился сон, что еду в Украину на своем авто … По пустой дороге … Сильно хочу хавать, думаю типа в Гренландии или в Исландии надо где-нибудь тормознуться и перекусить … Думаю о!, там наверняка предложат жаркое из оленины, а на апетайзер салат из картошки с треской …
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:40

  andrein написав:40% роста за 5 лет в виртуале. А пока, что имеем в реале :

По итогам января-октября т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Украине составило 716 тыс. тонн, что на 10,4% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, в октябре производство данной продукции составило 70 тыс. тонн, что на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 0,1% – результата сентября т.г.

может только бедные едят хлеб и картошку ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:41

  yama написав:
P.S. Хотел айфон но он у нас минимум на $100 ( официальный XR ) дороже чем в США.


Не расстраивайтесь. У вас картошка и мясо в 10 раз дешевле. Жратвенный рай. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:42

  Libo написав:Правда, однажды мне снился сон, что еду в Украину на своем авто …

не досмотрел потому, что санитары разбудили на процедуры?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нам нужен Кабанчик !!! мало мало индикаторов ...
До встречи в Париже и реакции на нее сливаться точно нельзя ...
Еще хотел спросить есть такой медийный персонаж Арестович - как думаете он чьих будет ? чью позиции высказывает или неужели свою ? что то мне кажется что засланный кем-то казачок. Или вам сей персонаж не знаком ? Или просто еще один клоун ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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