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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:52
yama написав:
вот кто что с форумчан купил в эту так называемую черную пятницу ?
Не играю в эти дуриловки, в наших условиях никто нормальный товар в убыток продавать не будет, нет смысла, с вас в лучшем самом честном случае хотят заработать, может чуть меньше, чем обычно. Но это не повод, чтобы я с выпученными глазами яростно мониторил интернет с желанием что-нибудь купить и дать кому-то заработать.
Если мне что-то надо, я без истерики в нужный момент найду то, что мне надо, поторгуюсь и куплю не хуже, чем в черные дни.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:53
juristkostya написав:
любит прямолинейные одноходовые ответы
Людина, яка не здатна зрозуміти глибину думок інших, завжди буде вважати їх прямолінійними не помічаючи, власне, саме своєї недоумкуватості, зарозумілості, пихатості - ну от карма у них така - Я Цицерон, а решта всі плебеї.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 01 гру, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:57
zРадио написав:
Чтобы вся Украина говорила на украинском, еще вначале 90-х нужно было бы очистить (в прямом смысле) весь Юго-Восток и, частично, Центр от русских, как Судеты очищали от немцев, Закерзонье - от украинцев, Крым - от татар.
Быть может для кого-то это и выход - мораль у каждого своя. Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение.
З Америкою ситуація складніша трохи. Колись ситуація була на межі прийняття німецької мови як єдиної офіційної (з перевагою в один голос закріпили статус за англійською).
Щодо України. Прикладів "пацифікації імперців-колоністів" достатньо на території колишнього СРСР. Цілком гуманних в тому числі. Фактичне позбавлення пенсій в Туркменістані, наприклад. В селах центральної України точно є біженці з Казахстану, етнічні росіяни, яким казахи спалили будинки лише за етнічну належність (з їхніх слів, але схоже на правду наче).
Втім, проблема в іншому, мабуть. Є анекдот радянських часів про українізацію. Єврею потрібен день для переходу на українську, росіянину - рік. П'ять років потрібно, щоб змусити українця говорити українською.
В оригіналі назви народів звучать дещо інакше. І замість "українця" там слово "х-ла", пробачте. Так точніше суть ппередається.
Востаннє редагувалось centurionus
в Нед 01 гру, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:59
freeze написав: yama написав:
вот кто что с форумчан купил в эту так называемую черную пятницу ?
Не играю в эти дуриловки, в наших условиях никто нормальный товар в убыток продавать не будет, нет смысла, с вас в лучшем самом честном случае хотят заработать, может чуть меньше, чем обычно. Но это не повод, чтобы я с выпученными глазами яростно мониторил интернет с желанием что-нибудь купить и дать кому-то заработать.
Если мне что-то надо, я без истерики в нужный момент найду то, что мне надо, поторгуюсь и куплю не хуже, чем в черные дни.
вот и я о том же, что влияние черной пятницы в Украине на курс - никакое
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:01
джентльмены ( ? ) уважаемые ! давайте хоть здесь холивар на тему "мова віра " не развивать ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:02
Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:20
centurionus написав:
З Америкою ситуація складніша трохи. Колись ситуація була на межі прийняття німецької мови як єдиної офіційної (з перевагою в один голос закріпили статус за англійською).
Да, но ведь оставили английский, и это решение прошло испытание временем. Американцы в ушерб своим интересам никогда не защищали ВБ, в том числе во время ВМВ - только после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...
centurionus написав:
Втім, проблема в іншому, мабуть. Є анекдот радянських часів про українізацію. Єврею потрібен день для переходу на українську, росіянину - рік. П'ять років потрібно, щоб змусити українця говорити українською.
А может это и не проблема? Проблема, вероятно, в предательстве элит, с которых пересичный привык пример брать
PS: если есть желание продолжить, давайте на Политической ветке - прежде, чем здесь начали ругаться ))
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:26
дарий написав:
Обидно за тех, кто себе, любимому, котел не успел поставить 10 лет назад....
котли різні бувають
- газові
- електричні
- на дровах
- інше
ви про які хочете наступні пару днів потриндіти?
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:33
Газовый котел, желательно итальянский (гарантия 10 лет), официально зарегистрированный в многоэтажке с отключением от городской системы отопления.
Щас такое запрещено.
Хотя, если Вы с западной, то, судя по Закарпатью, там такого и не было вовсе.
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