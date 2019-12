Додано: Нед 01 гру, 2019 21:57

zРадио написав: Чтобы вся Украина говорила на украинском, еще вначале 90-х нужно было бы очистить (в прямом смысле) весь Юго-Восток и, частично, Центр от русских, как Судеты очищали от немцев, Закерзонье - от украинцев, Крым - от татар.



Быть может для кого-то это и выход - мораль у каждого своя. Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение. Чтобы вся Украина говорила на украинском, еще вначале 90-х нужно было бы очистить (в прямом смысле) весь Юго-Восток и, частично, Центр от русских, как Судеты очищали от немцев, Закерзонье - от украинцев, Крым - от татар.Быть может для кого-то это и выход - мораль у каждого своя. Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение.

З Америкою ситуація складніша трохи. Колись ситуація була на межі прийняття німецької мови як єдиної офіційної (з перевагою в один голос закріпили статус за англійською).

Щодо України. Прикладів "пацифікації імперців-колоністів" достатньо на території колишнього СРСР. Цілком гуманних в тому числі. Фактичне позбавлення пенсій в Туркменістані, наприклад. В селах центральної України точно є біженці з Казахстану, етнічні росіяни, яким казахи спалили будинки лише за етнічну належність (з їхніх слів, але схоже на правду наче).

Втім, проблема в іншому, мабуть. Є анекдот радянських часів про українізацію. Єврею потрібен день для переходу на українську, росіянину - рік. П'ять років потрібно, щоб змусити українця говорити українською.

