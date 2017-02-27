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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2854285528562857>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:52

  yama написав:вот кто что с форумчан купил в эту так называемую черную пятницу ?


Не играю в эти дуриловки, в наших условиях никто нормальный товар в убыток продавать не будет, нет смысла, с вас в лучшем самом честном случае хотят заработать, может чуть меньше, чем обычно. Но это не повод, чтобы я с выпученными глазами яростно мониторил интернет с желанием что-нибудь купить и дать кому-то заработать.
Если мне что-то надо, я без истерики в нужный момент найду то, что мне надо, поторгуюсь и куплю не хуже, чем в черные дни.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:любит прямолинейные одноходовые ответы

Людина, яка не здатна зрозуміти глибину думок інших, завжди буде вважати їх прямолінійними не помічаючи, власне, саме своєї недоумкуватості, зарозумілості, пихатості - ну от карма у них така - Я Цицерон, а решта всі плебеї.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 01 гру, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:57

  zРадио написав:Чтобы вся Украина говорила на украинском, еще вначале 90-х нужно было бы очистить (в прямом смысле) весь Юго-Восток и, частично, Центр от русских, как Судеты очищали от немцев, Закерзонье - от украинцев, Крым - от татар.

Быть может для кого-то это и выход - мораль у каждого своя. Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение.

З Америкою ситуація складніша трохи. Колись ситуація була на межі прийняття німецької мови як єдиної офіційної (з перевагою в один голос закріпили статус за англійською).
Щодо України. Прикладів "пацифікації імперців-колоністів" достатньо на території колишнього СРСР. Цілком гуманних в тому числі. Фактичне позбавлення пенсій в Туркменістані, наприклад. В селах центральної України точно є біженці з Казахстану, етнічні росіяни, яким казахи спалили будинки лише за етнічну належність (з їхніх слів, але схоже на правду наче).
Втім, проблема в іншому, мабуть. Є анекдот радянських часів про українізацію. Єврею потрібен день для переходу на українську, росіянину - рік. П'ять років потрібно, щоб змусити українця говорити українською.
В оригіналі назви народів звучать дещо інакше. І замість "українця" там слово "х-ла", пробачте. Так точніше суть ппередається.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 01 гру, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:59

  freeze написав:
  yama написав:вот кто что с форумчан купил в эту так называемую черную пятницу ?


Не играю в эти дуриловки, в наших условиях никто нормальный товар в убыток продавать не будет, нет смысла, с вас в лучшем самом честном случае хотят заработать, может чуть меньше, чем обычно. Но это не повод, чтобы я с выпученными глазами яростно мониторил интернет с желанием что-нибудь купить и дать кому-то заработать.
Если мне что-то надо, я без истерики в нужный момент найду то, что мне надо, поторгуюсь и куплю не хуже, чем в черные дни.

вот и я о том же, что влияние черной пятницы в Украине на курс - никакое
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

джентльмены ( ? ) уважаемые ! давайте хоть здесь холивар на тему "мова віра " не развивать ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:02

Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обидно за тех, кто себе, любимому, котел не успел поставить 10 лет назад.... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:20

  centurionus написав:З Америкою ситуація складніша трохи. Колись ситуація була на межі прийняття німецької мови як єдиної офіційної (з перевагою в один голос закріпили статус за англійською).


Да, но ведь оставили английский, и это решение прошло испытание временем. Американцы в ушерб своим интересам никогда не защищали ВБ, в том числе во время ВМВ - только после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...

  centurionus написав:Втім, проблема в іншому, мабуть. Є анекдот радянських часів про українізацію. Єврею потрібен день для переходу на українську, росіянину - рік. П'ять років потрібно, щоб змусити українця говорити українською.


А может это и не проблема? Проблема, вероятно, в предательстве элит, с которых пересичный привык пример брать

PS: если есть желание продолжить, давайте на Политической ветке - прежде, чем здесь начали ругаться ))
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:26

  дарий написав:Обидно за тех, кто себе, любимому, котел не успел поставить 10 лет назад.... :wink:


котли різні бувають
- газові
- електричні
- на дровах
- інше

ви про які хочете наступні пару днів потриндіти? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газовый котел, желательно итальянский (гарантия 10 лет), официально зарегистрированный в многоэтажке с отключением от городской системы отопления.
Щас такое запрещено.
Хотя, если Вы с западной, то, судя по Закарпатью, там такого и не было вовсе. :mrgreen:
дарий
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