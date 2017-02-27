Додано: Нед 01 гру, 2019 22:54

zРадио написав: Американцы в ушерб своим интересам никогда не защищали ВБ, в том числе во время ВМВ - только после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...

Американцы в ушерб своим интересам никогда не защищали ВБ, в том числе во время ВМВ - только после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...

Немного не так. С 1939г и до начала 1940г. в Штатах, конечно, и не думали о вмешательстве в европейские разборки.Но с середины 1940, с разгромом Франции, падение Англии казалось вполне возможным и перспектива перехода множества британских колоний под флаг нацистов не на шутку испугал Рузвельта и Конгресс. Поэтому англичанам навязали 50 устаревших американских эсминцев в обмен на некоторые военные базы Великобритании (в Карибском регионе) чтобы во-первых, оттянуть падение Англии и во-вторых, обеспечить бОльшую безопасность американских поставок (невоенного характера). Ну и Рузвельт чуток замутил с "распродажей излишков армейского имущества" и англичанам всё это перепало. Но то были мелочи. Реальный массовый поток военной помощи пошел в Великобританию с ленд-лизом с начала 1941г, за полгода до Перл-Харбора.Дошло до того, что Гитлер как-то сказал (цитирую по памяти, но суть верная): "Не имеет значения, вступит ли США в войну или нет, поскольку они уже и так фактически участвуют в войне". И сказал он этоПерл-Харбора.