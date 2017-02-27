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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2854285528562857

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:35

  freeze написав:Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.

У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов).
Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.

Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:54

  zРадио написав:Американцы в ушерб своим интересам никогда не защищали ВБ, в том числе во время ВМВ - только после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...

Немного не так. С 1939г и до начала 1940г. в Штатах, конечно, и не думали о вмешательстве в европейские разборки.
Но с середины 1940, с разгромом Франции, падение Англии казалось вполне возможным и перспектива перехода множества британских колоний под флаг нацистов не на шутку испугал Рузвельта и Конгресс. Поэтому англичанам навязали 50 устаревших американских эсминцев в обмен на некоторые военные базы Великобритании (в Карибском регионе) чтобы во-первых, оттянуть падение Англии и во-вторых, обеспечить бОльшую безопасность американских поставок (невоенного характера). Ну и Рузвельт чуток замутил с "распродажей излишков армейского имущества" и англичанам всё это перепало. Но то были мелочи. Реальный массовый поток военной помощи пошел в Великобританию с ленд-лизом с начала 1941г, за полгода до Перл-Харбора.
Дошло до того, что Гитлер как-то сказал (цитирую по памяти, но суть верная): "Не имеет значения, вступит ли США в войну или нет, поскольку они уже и так фактически участвуют в войне". И сказал он это до Перл-Харбора.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  freeze написав:Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.

У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов).
Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.

Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.


Что делать например владельцу теслы и пары лексусов в одном доме с нищими алкашами ?
Какая то неправдоподобная ситуация на сегодняшний день.
Давно уже произошло рассоединение контингентов по районам и локациям.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 01 гру, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та прям уж не думали....
Продавали не только во вторую, но и в первую...
За счет чего и богатели.
В войнушках третьего тысячелетия ничего не поменялось.
Умнички!
Хреново шо ближний восток полностью положили...
Ничего, Европа всех примет, но то таке. :P
Дай бог, чтобы нас взяли с такими же результатами, как в Германии и Японии...
Но для этого, другой местный менталитет нужен. :!:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 23:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:00

  Libo написав:
  дарий написав:Вылетаешь, или выезжаешь? Определитесь.... 8)


Другой транспорт не ходит.
Правда, однажды мне снился сон, что еду в Украину на своем авто … По пустой дороге … Сильно хочу хавать, думаю типа в Гренландии или в Исландии надо где-нибудь тормознуться и перекусить … Думаю о!, там наверняка предложат жаркое из оленины, а на апетайзер салат из картошки с треской …
:lol: :lol: :lol:

та ладно, можно на корабле, вместе с машиной...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:01

  yama написав:джентльмены ( ? ) уважаемые ! давайте хоть здесь холивар на тему "мова віра " не развивать ?

из резервации ветки о политике пришло сюда москальское убожество.
надеюсь, отправят его куда положено.
равно, как и приймачка/провокатора, за примитивную пропаганду финансовых пирамид.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:08

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.

У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов).
Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.

Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.


Что делать например владельцу теслы и пары лексусов в одном доме с нищими алкашами ?
Какая то неправдоподобная ситуация на сегодняшний день.
Давно уже произошло рассоединение контингентов по районам и локациям.
новостройки очень часто расположены настолько идиотски, что весь смысл качественного дома нивелируется. Таких примеров масса.

В то же время, кирпичный дом в хорошем зелёном районе привлекателен для состоятельных людей.
Но в нем живут и те, кто получал квартиру ещё при союзе (или ещё дедушка-ударник получал).
Совершенно типичная картина.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:11

  Василь-Рівне написав:
  juristkostya написав:любит прямолинейные одноходовые ответы

Людина, яка не здатна зрозуміти глибину думок інших, завжди буде вважати їх прямолінійними не помічаючи, власне, саме своєї недоумкуватості, зарозумілості, пихатості - ну от карма у них така - Я Цицерон, а решта всі плебеї.

И даже когда ему на наглядных примерах показали отсутствие прямой связи языка и гражданской позиции - он тупо игнорит аргументы и сразу переходит на личности.
juristkostya
 
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