freeze написав:Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года. Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов). Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.
Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.
zРадио написав:Американцы в ушерб своим интересам никогда не защищали ВБ, в том числе во время ВМВ - только после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...
Немного не так. С 1939г и до начала 1940г. в Штатах, конечно, и не думали о вмешательстве в европейские разборки. Но с середины 1940, с разгромом Франции, падение Англии казалось вполне возможным и перспектива перехода множества британских колоний под флаг нацистов не на шутку испугал Рузвельта и Конгресс. Поэтому англичанам навязали 50 устаревших американских эсминцев в обмен на некоторые военные базы Великобритании (в Карибском регионе) чтобы во-первых, оттянуть падение Англии и во-вторых, обеспечить бОльшую безопасность американских поставок (невоенного характера). Ну и Рузвельт чуток замутил с "распродажей излишков армейского имущества" и англичанам всё это перепало. Но то были мелочи. Реальный массовый поток военной помощи пошел в Великобританию с ленд-лизом с начала 1941г, за полгода до Перл-Харбора. Дошло до того, что Гитлер как-то сказал (цитирую по памяти, но суть верная): "Не имеет значения, вступит ли США в войну или нет, поскольку они уже и так фактически участвуют в войне". И сказал он это до Перл-Харбора.
freeze написав:Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года. Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов). Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.
Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.
Что делать например владельцу теслы и пары лексусов в одном доме с нищими алкашами ? Какая то неправдоподобная ситуация на сегодняшний день. Давно уже произошло рассоединение контингентов по районам и локациям.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 01 гру, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Та прям уж не думали.... Продавали не только во вторую, но и в первую... За счет чего и богатели. В войнушках третьего тысячелетия ничего не поменялось. Умнички! Хреново шо ближний восток полностью положили... Ничего, Европа всех примет, но то таке. Дай бог, чтобы нас взяли с такими же результатами, как в Германии и Японии... Но для этого, другой местный менталитет нужен.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 01 гру, 2019 23:09, всього редагувалось 2 разів.
дарий написав:Вылетаешь, или выезжаешь? Определитесь....
Другой транспорт не ходит. Правда, однажды мне снился сон, что еду в Украину на своем авто … По пустой дороге … Сильно хочу хавать, думаю типа в Гренландии или в Исландии надо где-нибудь тормознуться и перекусить … Думаю о!, там наверняка предложат жаркое из оленины, а на апетайзер салат из картошки с треской …
freeze написав:Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года. Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов). Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.
Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.
Что делать например владельцу теслы и пары лексусов в одном доме с нищими алкашами ? Какая то неправдоподобная ситуация на сегодняшний день. Давно уже произошло рассоединение контингентов по районам и локациям.
новостройки очень часто расположены настолько идиотски, что весь смысл качественного дома нивелируется. Таких примеров масса.
В то же время, кирпичный дом в хорошем зелёном районе привлекателен для состоятельных людей. Но в нем живут и те, кто получал квартиру ещё при союзе (или ещё дедушка-ударник получал). Совершенно типичная картина.
Людина, яка не здатна зрозуміти глибину думок інших, завжди буде вважати їх прямолінійними не помічаючи, власне, саме своєї недоумкуватості, зарозумілості, пихатості - ну от карма у них така - Я Цицерон, а решта всі плебеї.
И даже когда ему на наглядных примерах показали отсутствие прямой связи языка и гражданской позиции - он тупо игнорит аргументы и сразу переходит на личности.