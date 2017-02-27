Додано: Нед 01 гру, 2019 22:02

Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.

Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.