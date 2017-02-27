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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:02
Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:26
дарий написав:
Обидно за тех, кто себе, любимому, котел не успел поставить 10 лет назад....
котли різні бувають
- газові
- електричні
- на дровах
- інше
ви про які хочете наступні пару днів потриндіти?
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greenozon
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:33
Газовый котел, желательно итальянский (гарантия 10 лет), официально зарегистрированный в многоэтажке с отключением от городской системы отопления.
Щас такое запрещено.
Хотя, если Вы с западной, то, судя по Закарпатью, там такого и не было вовсе.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:35
freeze написав:
Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов).
Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.
Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.
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juristkostya
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:54
zРадио написав:
Американцы в ушерб своим интересам никогда не защищали ВБ, в том числе во время ВМВ - только после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...
Немного не так. С 1939г и до начала 1940г. в Штатах, конечно, и не думали о вмешательстве в европейские разборки.
Но с середины 1940, с разгромом Франции, падение Англии казалось вполне возможным и перспектива перехода множества британских колоний под флаг нацистов не на шутку испугал Рузвельта и Конгресс. Поэтому англичанам навязали 50 устаревших американских эсминцев в обмен на некоторые военные базы Великобритании (в Карибском регионе) чтобы во-первых, оттянуть падение Англии и во-вторых, обеспечить бОльшую безопасность американских поставок (невоенного характера). Ну и Рузвельт чуток замутил с "распродажей излишков армейского имущества" и англичанам всё это перепало. Но то были мелочи. Реальный массовый поток военной помощи пошел в Великобританию с ленд-лизом с начала 1941г, за полгода до Перл-Харбора.
Дошло до того, что Гитлер как-то сказал (цитирую по памяти, но суть верная): "Не имеет значения, вступит ли США в войну или нет, поскольку они уже и так фактически участвуют в войне". И сказал он это до
Перл-Харбора.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:59
juristkostya написав: freeze написав:
Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов).
Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.
Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.
Что делать например владельцу теслы и пары лексусов в одном доме с нищими алкашами ?
Какая то неправдоподобная ситуация на сегодняшний день.
Давно уже произошло рассоединение контингентов по районам и локациям.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 01 гру, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:59
Та прям уж не думали....
Продавали не только во вторую, но и в первую...
За счет чего и богатели.
В войнушках третьего тысячелетия ничего не поменялось.
Умнички!
Хреново шо ближний восток полностью положили...
Ничего, Европа всех выживших примет, но то таке.
Дай бог, чтобы нас взяли с такими же результатами, как в Германии и Японии...
Но для этого, другой местный менталитет нужен.
Россияки тоже хороши, вспомнили имперские замашки. Раньше было спокойно смотреть (нечестно,щас сам понимаю) ,когда действия происходили в Индокитае или центральной и южной Америке...
Теперь арена событий вошла и в наш дом.Будем с этим жить еще долго.
Так случилось.
Таки нужно было договариваться в 2014.
Крови точно меньше, про экономику промолчу.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 01 гру, 2019 23:58, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:00
та ладно, можно на корабле, вместе с машиной...
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:08
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
У меня в одной из квартир крышная котельная, в другой - городские теплосети + теплосчетчик (один на семь подъездов).
Во втором случае гривень на квадратный метр выходит заметно меньше.
Да и вообще, ОСМД в наших реалиях (когда в доме три-пять сотен квартир, в которых проживают от нищих пенсионеров и алкашей до владельцев гелендвагенов) штука заведомо неработоспособная - такой разношерстный контингент не может иметь общую позицию по массе денежных и эксплуатационных вопросов.
Что делать например владельцу теслы и пары лексусов в одном доме с нищими алкашами ?
Какая то неправдоподобная ситуация на сегодняшний день.
Давно уже произошло рассоединение контингентов по районам и локациям.
новостройки очень часто расположены настолько идиотски, что весь смысл качественного дома нивелируется. Таких примеров масса.
В то же время, кирпичный дом в хорошем зелёном районе привлекателен для состоятельных людей.
Но в нем живут и те, кто получал квартиру ещё при союзе (или ещё дедушка-ударник получал).
Совершенно типичная картина.
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