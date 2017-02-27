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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2854285528562857

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:35

  zРадио написав: Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение.

В ходе той войны, кстати, англоязычные американцы-патриоты противостояли не только британцам, но и англоязычным американцам-предателям.

Что-то я не знаю, чтобы в то время у белого населения Америки был ещё какой-то коренной американский язык. :lol:
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:38

  freeze написав:Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.

эммм.. таких большинство. У простых смертных с Центральным отоплением и даже с домовым счетчиком есть условно постоянная часть которая платиться каждый месяц и это 80-200 грн \ мес вынь да положь в августе за отопление :mrgreen:
Я вам подскажу за такую штуку как тепловой насос , а проще говоря кондиционер да штука дорогая может и до $1000 на площадь в 25-35м2 стоить , но при температурах до минус 10 вполне достаточно для отопления. Даже кондиционера за $800 с натяжкой хватит. Ибо вещь чудесная тепла перекачивает в квартиру с улицы раза в три - четыри больше чем потребляет от розетки ( от температуры и цены зависит). Но проблема в другом отключиться от этого нехорошего центрального отопления.
Весь Израил зимой греется кондиционерами. У нас тоже ( Западная Украина) температура ниже минус 8 держится недели два от силы .
Востаннє редагувалось yama в Нед 01 гру, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:41

  yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине :mrgreen:

А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять? :mrgreen:
reef
 
Повідомлень: 2534
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:47

  reef написав:
  yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине :mrgreen:

А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять? :mrgreen:

так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 12.08.17
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  #<1 ... 2854285528562857
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