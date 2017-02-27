Додано: Нед 01 гру, 2019 23:38

freeze написав: Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.

Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД. Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру

эммм.. таких большинство. У простых смертных с Центральным отоплением и даже с домовым счетчиком есть условно постоянная часть которая платиться каждый месяц и это 80-200 грн \ мес вынь да положь в августе за отоплениеЯ вам подскажу за такую штуку как тепловой насос , а проще говоря кондиционер да штука дорогая может и до $1000 на площадь в 25-35м2 стоить , но при температурах до минус 10 вполне достаточно для отопления. Даже кондиционера за $800 с натяжкой хватит. Ибо вещь чудесная тепла перекачивает в квартиру с улицы раза в три - четыри больше чем потребляет от розетки ( от температуры и цены зависит). Но проблема в другом отключиться от этого нехорошего центрального отопления.Весь Израил зимой греется кондиционерами. У нас тоже ( Западная Украина) температура ниже минус 8 держится недели два от силы .