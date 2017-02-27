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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:35
zРадио написав:
Но история знает и другие примеры. США прекрасно живут с английским, несмотря на то, что британцы убивали их, не желая признавать право на самоопределение.
В ходе той войны, кстати, англоязычные американцы-патриоты противостояли не только британцам, но и англоязычным американцам-предателям.
Что-то я не знаю, чтобы в то время у белого населения Америки был ещё какой-то коренной американский язык.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:38
freeze написав:
Кстати будете смеяться, сам не поверил, ОСМД выставил отопление по счётчику за гКал за ноябрь месяц на 31 - тридцать один - ! ! ! процент дешевле, чем в ноябре месяце прошлого года.
Просто страшно обидно за тех, кто не может установить персональный тепловой счетчик на квартиру и не имеет крышной котельной в доме и нормального ОСМД.
эммм.. таких большинство. У простых смертных с Центральным отоплением и даже с домовым счетчиком есть условно постоянная часть которая платиться каждый месяц и это 80-200 грн \ мес вынь да положь в августе за отопление
Я вам подскажу за такую штуку как тепловой насос , а проще говоря кондиционер да штука дорогая может и до $1000 на площадь в 25-35м2 стоить , но при температурах до минус 10 вполне достаточно для отопления. Даже кондиционера за $800 с натяжкой хватит. Ибо вещь чудесная тепла перекачивает в квартиру с улицы раза в три - четыри больше чем потребляет от розетки ( от температуры и цены зависит). Но проблема в другом отключиться от этого нехорошего центрального отопления.
Весь Израил зимой греется кондиционерами. У нас тоже ( Западная Украина) температура ниже минус 8 держится недели два от силы .
Востаннє редагувалось yama
в Нед 01 гру, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:47
так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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