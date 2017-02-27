yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине
А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять?
так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zРадио написав:... после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...
У США проблеми з нейтралитетом були до Перл-Харбор. Мало хто знає, що атака на Перл-Харбор - вимушений крок Японії у відповдь на нафтову блокаду Японії з боку США. США відрізали Японію від нафти Ост-Індії. Запасів залишалося на шість місяців. Вибір у японців був обмежений: визнати ультиматум або воювати. Причина "ситуації" в тому, що США надавали підтримку (в т.ч. військову) Китаю в конфлікті з Японією (починалося все з суперечностей між Японією та Китаєм щодо Кореї та потім Манчжурії). Американці - "не білі і не пухнасті".
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