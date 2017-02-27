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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2854285528562857

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:47

  reef написав:
  yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине :mrgreen:

А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять? :mrgreen:

так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:49

  zРадио написав:... после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...

У США проблеми з нейтралитетом були до Перл-Харбор. Мало хто знає, що атака на Перл-Харбор - вимушений крок Японії у відповдь на нафтову блокаду Японії з боку США. США відрізали Японію від нафти Ост-Індії. Запасів залишалося на шість місяців. Вибір у японців був обмежений: визнати ультиматум або воювати. Причина "ситуації" в тому, що США надавали підтримку (в т.ч. військову) Китаю в конфлікті з Японією (починалося все з суперечностей між Японією та Китаєм щодо Кореї та потім Манчжурії). Американці - "не білі і не пухнасті".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 07:00

Американець довів у суді, що борщ — українська страва

Власники магазину були змушені прибрати неправдиву інформацію з вітрини.

https://expres.online/podrobitsi/amerik ... ska-strava

:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:33

В найближчі три дні куди стрибаємо 23 чи 25?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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  #<1 ... 2854285528562857
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