Додано: Пон 02 гру, 2019 00:49

zРадио написав: ... после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя... ... после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...

У США проблеми з нейтралитетом були до Перл-Харбор. Мало хто знає, що атака на Перл-Харбор - вимушений крок Японії у відповдь на нафтову блокаду Японії з боку США. США відрізали Японію від нафти Ост-Індії. Запасів залишалося на шість місяців. Вибір у японців був обмежений: визнати ультиматум або воювати. Причина "ситуації" в тому, що США надавали підтримку (в т.ч. військову) Китаю в конфлікті з Японією (починалося все з суперечностей між Японією та Китаєм щодо Кореї та потім Манчжурії). Американці - "не білі і не пухнасті". У США проблеми з нейтралитетом були до Перл-Харбор. Мало хто знає, що атака на Перл-Харбор - вимушений крок Японії у відповдь на нафтову блокаду Японії з боку США. США відрізали Японію від нафти Ост-Індії. Запасів залишалося на шість місяців. Вибір у японців був обмежений: визнати ультиматум або воювати. Причина "ситуації" в тому, що США надавали підтримку (в т.ч. військову) Китаю в конфлікті з Японією (починалося все з суперечностей між Японією та Китаєм щодо Кореї та потім Манчжурії). Американці - "не білі і не пухнасті".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell