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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28552856285728582859>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:47

  reef написав:
  yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине :mrgreen:

А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять? :mrgreen:

так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:49

  zРадио написав:... после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...

У США проблеми з нейтралитетом були до Перл-Харбор. Мало хто знає, що атака на Перл-Харбор - вимушений крок Японії у відповдь на нафтову блокаду Японії з боку США. США відрізали Японію від нафти Ост-Індії. Запасів залишалося на шість місяців. Вибір у японців був обмежений: визнати ультиматум або воювати. Причина "ситуації" в тому, що США надавали підтримку (в т.ч. військову) Китаю в конфлікті з Японією (починалося все з суперечностей між Японією та Китаєм щодо Кореї та потім Манчжурії). Американці - "не білі і не пухнасті".
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 07:00

Американець довів у суді, що борщ — українська страва

Власники магазину були змушені прибрати неправдиву інформацію з вітрини.

https://expres.online/podrobitsi/amerik ... ska-strava

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:33

В найближчі три дні куди стрибаємо 23 чи 25?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:01

  tobias написав:В найближчі три дні куди стрибаємо 23 чи 25?

... по середині! :mrgreen:
- 25 цього тижня.... - ні, не так 25 цього року вже НЕ буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:21

  yama написав:
  reef написав:
  yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине :mrgreen:

А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять? :mrgreen:

так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.

Главное, чтобы оставался выбор: или работать и зарабатывать, или протирать штаны за копейки.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:23

Падал первый снег - падала и гривна.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:26

  сірий написав:Падал первый снег - падала и гривна.

Не несите пургу) :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:39

  zРадио написав:Нефедов уменьшил план таможенных сборов ноября внутри ноября на 10 млрд грн, чтобы не выполнить его "всего" на 4%, а не 28% :?
Факт за 28 дней = 27,35 млрд, т.е. за полный месяц будет около 29 млрд при изначальном индикативе 40,16 млрд. Невыполнение = 1 - 29 / 40,16 = 27,8%.
Но уменьши индикатив до 30,3 млрд, что "стиляга" и сделал, и получим невыполнение = 1 - 29 / 30,3 = 4,3%.

На Нефьодова вся надія. В Закарпатті черги на митниці збоку Європи на 12-24 години. Наших митників контролюють, щоб не брали хабарі, а вони через це дуже повільно роблять свою роботу. Мовляв раз не буде хабарів то і стимулу швидко працювати теж не буде. От і виходить, що не влада винна, а якраз ті українці які привикли отримувати гроші у вигляді хабарів. Не дивно, що Нефьодов захищається зменшуючи план, бо за невиконання цього плану на нього будуть тиснути ті у кого обірвались мільйонні доходи.
Ф. 23,9/24,0 Поки що психологічний рубіж у 24 тримається.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Класть годовой депозит в гривне или ждать момента для покупки валюты?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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