yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине
А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять?
так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zРадио написав:... после нападения на Перл-Харбор и понимания, что соблюдать нейтралитет опасно для самих себя...
У США проблеми з нейтралитетом були до Перл-Харбор. Мало хто знає, що атака на Перл-Харбор - вимушений крок Японії у відповдь на нафтову блокаду Японії з боку США. США відрізали Японію від нафти Ост-Індії. Запасів залишалося на шість місяців. Вибір у японців був обмежений: визнати ультиматум або воювати. Причина "ситуації" в тому, що США надавали підтримку (в т.ч. військову) Китаю в конфлікті з Японією (починалося все з суперечностей між Японією та Китаєм щодо Кореї та потім Манчжурії). Американці - "не білі і не пухнасті".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
tobias написав:В найближчі три дні куди стрибаємо 23 чи 25?
... по середині! - 25 цього тижня.... - ні, не так 25 цього року вже НЕ буде!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
yama написав:Максимум во что я верю что создадут несколько новых потогонных мануфактур дял рабов , то есть рабов на конвейеры поставят ... И даже это уже будет прогресс когда можно будет вкалывать по 12 часов на конвейере не в Польше, а на родине
А рабов где возьмут, из Африки завезут, или наших кнутами будут загонять?
так наших наших работают же всякие Фуджикуры, Бадеры и так далее там конечно по 8-м часов , но больше приветствуется . Я предполагаю что сделают у нас на конвейере зарплату для наших +- как в Польше ну чуть меньше - это самый позитивный сценарий на который можно надеяться , и на которые надеется наверное преЗЕдент.
Главное, чтобы оставался выбор: или работать и зарабатывать, или протирать штаны за копейки.
zРадио написав:Нефедов уменьшил план таможенных сборов ноября внутри ноября на 10 млрд грн, чтобы не выполнить его "всего" на 4%, а не 28% Факт за 28 дней = 27,35 млрд, т.е. за полный месяц будет около 29 млрд при изначальном индикативе 40,16 млрд. Невыполнение = 1 - 29 / 40,16 = 27,8%. Но уменьши индикатив до 30,3 млрд, что "стиляга" и сделал, и получим невыполнение = 1 - 29 / 30,3 = 4,3%.
На Нефьодова вся надія. В Закарпатті черги на митниці збоку Європи на 12-24 години. Наших митників контролюють, щоб не брали хабарі, а вони через це дуже повільно роблять свою роботу. Мовляв раз не буде хабарів то і стимулу швидко працювати теж не буде. От і виходить, що не влада винна, а якраз ті українці які привикли отримувати гроші у вигляді хабарів. Не дивно, що Нефьодов захищається зменшуючи план, бо за невиконання цього плану на нього будуть тиснути ті у кого обірвались мільйонні доходи. Ф. 23,9/24,0 Поки що психологічний рубіж у 24 тримається.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!