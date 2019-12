Додано: Пон 02 гру, 2019 11:19

greenozon написав: KULANDALE написав: Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00. Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00.



по власних спостережннях може бути навпаки - адже люди в нас житейські, люблять святкувати НР і РХ на широку ногу, там ще Миколая сввято...

тобто видатків буде уйма, раз бідося, будуть витягувати заначку валютну і продавати.

Ще заробітчани приїдуть на канікули Ще заробітчани приїдуть на канікули

