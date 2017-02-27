zРадио написав:Нефедов уменьшил план таможенных сборов ноября внутри ноября на 10 млрд грн, чтобы не выполнить его "всего" на 4%, а не 28% Факт за 28 дней = 27,35 млрд, т.е. за полный месяц будет около 29 млрд при изначальном индикативе 40,16 млрд. Невыполнение = 1 - 29 / 40,16 = 27,8%. Но уменьши индикатив до 30,3 млрд, что "стиляга" и сделал, и получим невыполнение = 1 - 29 / 30,3 = 4,3%.
На Нефьодова вся надія. В Закарпатті черги на митниці збоку Європи на 12-24 години. Наших митників контролюють, щоб не брали хабарі, а вони через це дуже повільно роблять свою роботу. Мовляв раз не буде хабарів то і стимулу швидко працювати теж не буде. От і виходить, що не влада винна, а якраз ті українці які привикли отримувати гроші у вигляді хабарів. Не дивно, що Нефьодов захищається зменшуючи план, бо за невиконання цього плану на нього будуть тиснути ті у кого обірвались мільйонні доходи. Ф. 23,9/24,0 Поки що психологічний рубіж у 24 тримається.
Не хотят работать - пусть освобождают место
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Investor_K написав:Класть годовой депозит в гривне или ждать момента для покупки валюты?
... ДумайТЕ! - Долярчик вже ~ на 85% у гривнедепо! .... до кінця року маю вийти на 95%! Зробимо їх разом! (доки вони не зробили нас)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
KULANDALE написав:Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00.
по власних спостережннях може бути навпаки - адже люди в нас житейські, люблять святкувати НР і РХ на широку ногу, там ще Миколая сввято... тобто видатків буде уйма, раз бідося, будуть витягувати заначку валютну і продавати. Багато продаж - курс що робить? правильно
Ще заробітчани приїдуть на канікули
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/