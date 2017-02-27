Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8.
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:44
Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8.
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:46
Поклав на депозити з 2014, коли Кубів ввів адміністрацію в улюблений банк, Гонтарєва і Смолій "дорізали".
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)
а ще краще в такий банчик, де є онлайн обмін валют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А где такие жирные проценты на остаток найти?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:09
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:11
... ДумайТЕ!
- Долярчик вже ~ на 85% у гривнедепо!
.... до кінця року маю вийти на 95%!
Зробимо їх разом! (доки вони не зробили нас)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:15
Форвард, Глобус,
підкидайте інші
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:19
Ще заробітчани приїдуть на канікули
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:26
... з ніком - все ок!
- так, як у Долярчика, скоро залишиться 1 долярчик! (на пам'ять)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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