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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28562857285828592860>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:44

Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8. :cry:
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25 :)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:46

  Investor_K написав:Класть годовой депозит в гривне или ждать момента для покупки валюты?

Поклав на депозити з 2014, коли Кубів ввів адміністрацію в улюблений банк, Гонтарєва і Смолій "дорізали".
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Класть годовой депозит в гривне или ждать момента для покупки валюты?


вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)
а ще краще в такий банчик, де є онлайн обмін валют
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)
а ще краще в такий банчик, де є онлайн обмін валют


А где такие жирные проценты на остаток найти?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:09

  tobias написав:Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8. :cry:
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25 :)

Ты пишешь на купюре, почём купил?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:11

  Investor_K написав:Класть годовой депозит в гривне или ждать момента для покупки валюты?

... ДумайТЕ! :mrgreen:
- Долярчик вже ~ на 85% у гривнедепо!
.... до кінця року маю вийти на 95%!
Зробимо їх разом! :mrgreen: (доки вони не зробили нас) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:15

  Investor_K написав:
  greenozon написав:вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)
а ще краще в такий банчик, де є онлайн обмін валют


А где такие жирные проценты на остаток найти?


Форвард, Глобус,
підкидайте інші
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:19

  greenozon написав:
  KULANDALE написав:Можливо, перед самим новим роком просяде 24,50 - 25,00.


по власних спостережннях може бути навпаки - адже люди в нас житейські, люблять святкувати НР і РХ на широку ногу, там ще Миколая сввято...
тобто видатків буде уйма, раз бідося, будуть витягувати заначку валютну і продавати.
Багато продаж - курс що робить? правильно

Ще заробітчани приїдуть на канікули
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- Долярчик вже ~ на 85% у гривнедепо!


А почему тогда ник не сменили?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:26

  Investor_K написав:
  Долярчик написав:- Долярчик вже ~ на 85% у гривнедепо!


А почему тогда ник не сменили?

... з ніком - все ок!
- так, як у Долярчика, скоро залишиться 1 долярчик! :mrgreen: (на пам'ять) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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