Додано: Пон 02 гру, 2019 11:36

BenDover написав: Просто с маниакальным наслаждением они идут на понижение курса, наслаждаясь игрой на нервах. Мой сентябрьский прогноз об отскоке с 23.95 сбылся. Видимо примерно с этих значений и пойдем и в этот раз наверх. Есть вариант, что и 23,49 засветят, чтобы потрусить особо стойких. А перед этим покажут красивый график с уходом на 22 к новому году. А потом за пару дней курс резко вверх. Просто с маниакальным наслаждением они идут на понижение курса, наслаждаясь игрой на нервах. Мой сентябрьский прогноз об отскоке с 23.95 сбылся. Видимо примерно с этих значений и пойдем и в этот раз наверх. Есть вариант, что и 23,49 засветят, чтобы потрусить особо стойких. А перед этим покажут красивый график с уходом на 22 к новому году. А потом за пару дней курс резко вверх.

Процитирую себя же. Видимо и правда будут держать курс низким до конца декабря и ещё понизят его недели за две перед Новым Годом. Потрусить валютные сбережения людей и скупить их по-дешёвке - это же главная задача любого нашего правительства. Так было и так будет. Всё, отскока ПОКА не будет, иначе народ поменяет валюту по более выгодному для себя курсу и сможет больше купить для себя и своей семьи на праздники. Этого не дадут сделать. На неделю прогноз - «стабильность», следующая неделя опять по 10 копеек вниз до 23.49. Так и продержат курс на 23.49 и вот на этом моменте кто-то зафиксирует свои годовые прибыли, скупив весь дешевый «лишний» доллар в последний день декабря.