BenDover написав:Просто с маниакальным наслаждением они идут на понижение курса, наслаждаясь игрой на нервах. Мой сентябрьский прогноз об отскоке с 23.95 сбылся. Видимо примерно с этих значений и пойдем и в этот раз наверх. Есть вариант, что и 23,49 засветят, чтобы потрусить особо стойких. А перед этим покажут красивый график с уходом на 22 к новому году. А потом за пару дней курс резко вверх.
Процитирую себя же. Видимо и правда будут держать курс низким до конца декабря и ещё понизят его недели за две перед Новым Годом. Потрусить валютные сбережения людей и скупить их по-дешёвке - это же главная задача любого нашего правительства. Так было и так будет. Всё, отскока ПОКА не будет, иначе народ поменяет валюту по более выгодному для себя курсу и сможет больше купить для себя и своей семьи на праздники. Этого не дадут сделать. На неделю прогноз - «стабильность», следующая неделя опять по 10 копеек вниз до 23.49. Так и продержат курс на 23.49 и вот на этом моменте кто-то зафиксирует свои годовые прибыли, скупив весь дешевый «лишний» доллар в последний день декабря.
BenDover написав:иначе народ поменяет валюту по более выгодному для себя курсу и сможет больше купить для себя и своей семьи на праздники. Этого не дадут сделать.
Даже не сомневаюсь, что макроглобалисты, валютные спекулянты, минфиновцы, банкиры не ставят такой цели - не дать населению купить больше чего-то на праздники. Они просто не задумываются над таким вопросом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
tobias написав:Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8. НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25
Ты пишешь на купюре, почём купил?
... якщо це всього лиш ОДНА купюра, яка була в заначці, то і писати на ній не потрібно!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
BenDover написав:кто-то зафиксирует свои годовые прибыли, скупив весь дешевый «лишний» доллар в последний день декабря.
... а я собі відрізав... гривню, щоб спокуси не було набратись дешевого доляра! - все на депо! - ще й дві кредитки тягну "оплата частинами" - до весни!(набрав техніки майже на 50тис)
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 02 гру, 2019 12:17, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 02.12.2019......................2396,1008 Гривна укрепилась на копейку. Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. Через 20 минут сузили спред снизу, подняв биды на копейку. Незадолго до 11 опустились на копейку, а сразу после 11 приподнялись на 1.5. Больше до полудня движений не было. НБУ в пятницу купил около 80 млн. Остатки на коррсчетах чуть подросли. Объем тендерных сертификатов сократился, гривна перетекла в суточные. Интервенция НБУ и инкассация с лихвой перекрыли отток ликвидности в казначейство.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 28.11.2019 Усього, млн дол. США 348 Это очень много, учитывая ТОМную торговлю. Обороты чистые, без участия НБУ. При этом доллара было продано 284 млн. Завтрашний доллар оказался непривычно популярным.
BenDover написав:Процитирую себя же. Видимо и правда будут держать курс низким до конца декабря и ещё понизят его недели за две перед Новым Годом. Потрусить валютные сбережения людей и скупить их по-дешёвке - это же главная задача любого нашего правительства. Так было и так будет. Всё, отскока ПОКА не будет, иначе народ поменяет валюту по более выгодному для себя курсу и сможет больше купить для себя и своей семьи на праздники. Этого не дадут сделать. На неделю прогноз - «стабильность», следующая неделя опять по 10 копеек вниз до 23.49. Так и продержат курс на 23.49 и вот на этом моменте кто-то зафиксирует свои годовые прибыли, скупив весь дешевый «лишний» доллар в последний день декабря.
И все чего-то подобного ждут, значит, будет все не так.