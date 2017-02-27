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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2857285828592860

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:47

... за крок до перевороту думок ©

... я, дико вибачаюсь.... але товариство, невже не краще.... - але ні, не буду описувати своєї стратегії, як тримати під ~18 %річних і мати, майже, вільний доступ до гривні.... - я ж тут "тільки фігню пишу" на думку деяких...
- то ж не напишу.... - лише натякну, що можна частково, завдячувати Оксані-Онако за підштовхуванні думок до цієї стратегії!
- і вона - робоча!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда свято гривнятка закончится?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:55

  tobias написав:Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8. :cry:
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25 :)


а в мене ще дві сотки, які па30 придбав у березні 2016
ваще караул
Yuri_61
 
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