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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2857285828592860

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:47

... за крок до перевороту думок ©

... я, дико вибачаюсь.... але товариство, невже не краще.... - але ні, не буду описувати своєї стратегії, як тримати під ~18 %річних і мати, майже, вільний доступ до гривні.... - я ж тут "тільки фігню пишу" на думку деяких...
- то ж не напишу.... - лише натякну, що можна частково, завдячувати Оксані-Онако за підштовхуванні думок до цієї стратегії!
- і вона - робоча!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда свято гривнятка закончится?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:55

  tobias написав:Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8. :cry:
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25 :)


а в мене ще дві сотки, які па30 придбав у березні 2016
і взагалі всі мої бігання в кедах за "дешевим" доляром протягом 5 років, як зараз виявилося, було нікчемною і тупою тратою часу і грошей.
А якщо до 16 дойде, та навіть до 20 - то вже буде повний алес і абзац
да что там, полная #опа будет тогда
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:04

  Долярчик написав:... я, дико вибачаюсь.... але товариство, невже не краще.... - але ні, не буду описувати своєї стратегії, як тримати під ~18 %річних і мати, майже, вільний доступ до гривні.... - я ж тут "тільки фігню пишу" на думку деяких...
- то ж не напишу.... - лише натякну, що можна частково, завдячувати Оксані-Онако за підштовхуванні думок до цієї стратегії!
- і вона - робоча!

Чо там, очередные рассуждения и воспоминания о михайловском с фидобанком? Или как можно было с приватовских универсалок перегонять кредитные бабки на кдв без комиссии?


зы Могу рассказать как можно иметь 50-100%. Нужны только связи с местечковыми чинушами и мусарами.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:14

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма.

2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
31,85000 26,40 -17,1(-13,3) EUR 1
19,38500 16,10 -17,0(-12,2) AUD 2
28,25000 23,73 -16,0(-11,8) CHF 3
27,90000 23,95 -12,9(-10,1) USD 4
35,00000 30,80 -12,0(-9,06) GBP 5
0,392500 0,372 -5,22(-2,29) RUB 6
1125,415 1138, 1,118(5,739) XAU 7

Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 02.12.2019 південь, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(.

По відношенню до попереднього року додало тількі золото. Інші активи по року втратили.

По відношенню до попереднього місяця ВТРАЛИ ВСІ. Гривня красава!

Маємо десь таке:

- всі залишились на своїх місцях;
- та більше всіх втратив австралієць більше на 4,8 відсотка. Меньше всіх втратив доляр більше на 2,8 відсотка;
-золото втратило на 4,621 відсоток від попереднього місяця :!:

ВО

PS
Попереднє - Під грушею з Нового року.

Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 02 гру, 2019 13:47, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:19

  tobias написав:Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8. :cry:
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25 :)

Не переживай так, я их купил. 8) Так что попали в хорошие и надежные руки. Если пошел массовый слив валюты населением, значит всё идет, как надо! Мне лично похрен, до 15 января буду скупать доллар без раздумий. Это последняя фаза загона в гривну. Отгуляем праздники - и покатимся вверх с курсом. Как там говорил Богдан в мае после победы Зеленского? "Работаем до Нового года, и всё!" И я ему почему-то верю. :D
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:32

  hxbbgaf написав:
  BenDover написав:Процитирую себя же. Видимо и правда будут держать курс низким до конца декабря и ещё понизят его недели за две перед Новым Годом. Потрусить валютные сбережения людей и скупить их по-дешёвке - это же главная задача любого нашего правительства. Так было и так будет. Всё, отскока ПОКА не будет, иначе народ поменяет валюту по более выгодному для себя курсу и сможет больше купить для себя и своей семьи на праздники. Этого не дадут сделать. На неделю прогноз - «стабильность», следующая неделя опять по 10 копеек вниз до 23.49. Так и продержат курс на 23.49 и вот на этом моменте кто-то зафиксирует свои годовые прибыли, скупив весь дешевый «лишний» доллар в последний день декабря.

И все чего-то подобного ждут, значит, будет все не так.

мы просто пойдем дальше на укрепление((( без остановок
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Отгуляем праздники - и покатимся вверх с курсом. Как там говорил Богдан в мае после победы Зеленского? "Работаем до Нового года, и всё!" И я ему почему-то верю.


Нерезиденти, що вклали 100 000 000 000 в бумагу іншої думки
+50грн !
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greenozon
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  greenozon написав:вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)

бсу - это ? Банк ... ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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