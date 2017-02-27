Додано: Пон 02 гру, 2019 12:47

... я, дико вибачаюсь.... але товариство, невже не краще.... - але ні, не буду описувати своєї стратегії, як тримати під ~18 %річних і мати, майже, вільний доступ до гривні.... - я ж тут "тільки фігню пишу" на думку деяких...

- то ж не напишу.... - лише натякну, що можна частково, завдячувати Оксані-Онако за підштовхуванні думок до цієї стратегії!

- і вона - робоча!