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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:04
Долярчик написав:
... я, дико вибачаюсь.... але товариство, невже не краще.... - але ні, не буду описувати своєї стратегії, як тримати під ~18 %річних і мати, майже, вільний доступ до гривні.... - я ж тут "тільки фігню пишу" на думку деяких...
- то ж не напишу.... - лише натякну, що можна частково, завдячувати Оксані-Онако за підштовхуванні думок до цієї стратегії!
- і вона - робоча!
Чо там, очередные рассуждения и воспоминания о михайловском с фидобанком? Или как можно было с приватовских универсалок перегонять кредитные бабки на кдв без комиссии?
зы Могу рассказать как можно иметь 50-100%. Нужны только связи с местечковыми чинушами и мусарами.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:14
Вітаюсь совсіма.
2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
31,85000 26,40 -17,1(-13,3) EUR 1
19,38500 16,10 -17,0(-12,2) AUD 2
28,25000 23,73 -16,0(-11,8) CHF 3
27,90000 23,95 -12,9(-10,1) USD 4
35,00000 30,80 -12,0(-9,06) GBP 5
0,392500 0,372 -5,22(-2,29) RUB 6
1125,415 1138, 1,118(5,739) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 02.12.2019 південь, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки .
По відношенню до попереднього року додало тількі золото. Інші активи по року втратили.
По відношенню до попереднього місяця ВТРАЛИ ВСІ. Гривня красава!
Маємо десь таке:
- всі залишились на своїх місцях;
- та більше всіх втратив австралієць більше на 4,8 відсотка. Меньше всіх втратив доляр більше на 2,8 відсотка;
-золото втратило на 4,621 відсоток від попереднього місяця
ВО
PS
Попереднє - Під грушею з Нового року.
Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a
в Пон 02 гру, 2019 13:47, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:19
tobias написав:
Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8.
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25
Не переживай так, я их купил.
Так что попали в хорошие и надежные руки. Если пошел массовый слив валюты населением, значит всё идет, как надо! Мне лично похрен, до 15 января буду скупать доллар без раздумий. Это последняя фаза загона в гривну. Отгуляем праздники - и покатимся вверх с курсом. Как там говорил Богдан в мае после победы Зеленского? "Работаем до Нового года, и всё!" И я ему почему-то верю.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:32
hxbbgaf написав: BenDover написав:
Процитирую себя же. Видимо и правда будут держать курс низким до конца декабря и ещё понизят его недели за две перед Новым Годом. Потрусить валютные сбережения людей и скупить их по-дешёвке - это же главная задача любого нашего правительства. Так было и так будет. Всё, отскока ПОКА не будет, иначе народ поменяет валюту по более выгодному для себя курсу и сможет больше купить для себя и своей семьи на праздники. Этого не дадут сделать. На неделю прогноз - «стабильность», следующая неделя опять по 10 копеек вниз до 23.49. Так и продержат курс на 23.49 и вот на этом моменте кто-то зафиксирует свои годовые прибыли, скупив весь дешевый «лишний» доллар в последний день декабря.
И все чего-то подобного ждут, значит, будет все не так.
мы просто пойдем дальше на укрепление((( без остановок
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:38
yuri_m написав:
Отгуляем праздники - и покатимся вверх с курсом. Как там говорил Богдан в мае после победы Зеленского? "Работаем до Нового года, и всё!" И я ему почему-то верю.
Нерезиденти, що вклали 100 000 000 000 в бумагу іншої думки
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:22
greenozon написав:
вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)
бсу - это ? Банк ... ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:29
Yuri_61 написав: tobias написав:
Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8.
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25
а в мене ще дві сотки, які па30 придбав у березні 2016
і взагалі всі мої бігання в кедах за "дешевим" доляром протягом 5 років, як зараз виявилося, було нікчемною і тупою тратою часу і грошей.
А якщо до 16 дойде, та навіть до 20 - то вже буде повний алес і абзац
да что там, полная #опа будет тогда
10-й раз питаю скільки у вас в доларах місячних доходів , чи місячних витрат ? У вас наскирдовано на 10-15 років наступних по витратах ? от умовно якщо зараз здати все і в гривню, то на скільки вам на життя вистачить ? місяць рік ? пять ? 15 років ? Щоб ми розуміли масштаб ваших переживань і втрат ..Хтось Втратив Холодильник , може ви два холодильника ? чи 15 років безбідного життя тільки на різниці падіння долара 10%
Я ж не питаю прямо в абсолютних цифрах , бо комусь в місяць терба $ 200 а комусь $2000 мало.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:39
greenozon написав:
Нерезиденти, що вклали 100 000 000 000 в бумагу іншої думки
У нерезидентов ум за разум зашел от таких процентов по ОВГЗ!
У себя на загнивающем Западе они за 2-3% бьются, а тут им отваливают с барского плеча сразу по 15-18%. А с учетом курса и все 25%! Конечно у них глаза горят и мозги отказываются думать.
Все надеются выскочить до обвала этой пирамиды.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:52
yama написав:
Хтось Втратив Холодильник , може ви два холодильника ?
... сім'я з 4 чел спокійно витрачає/втрачає КОЖЕН МІСЯЦЬ еквівалент холодильника на.... жратву!
- 12 міс. - 12 холодильників в рік!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 02 гру, 2019 14:53, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:52
yama написав: greenozon написав:
вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)
бсу - это ? Банк ... ...
Банківська Система України (усі банки)
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