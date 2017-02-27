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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2858285928602861

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:58

  greenozon написав:
  yama написав:
  greenozon написав:вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)

бсу - это ? Банк ... ...


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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:14

Виктория 23,95/24,00
Совсем ужался спред.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:47

"налітай-торопісь!" ©®™

... 94/98 у деяких обмінках Міста Лева...
- ще, можна дУляр вигідно здати :mrgreen: ..... покищо :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернвіці 90-98
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............02.12.2019............03.12.2019
дата розрахунку..............29.11.2019............02.12.2019
Долар США.....................2397,2276.............2395,7354
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. Через 20 минут сузили спред снизу, подняв биды на копейку. Незадолго до 11 опустились на копейку, а сразу после 11 приподнялись на 1.5. Больше до полудня движений не было.
Сразу после 12 приподнялись на полкопейки, а после обеда вернулись обратно. Незадолго до 15-30 опустились еще на копейку. Вся дневная динамика уложилась в диапазон 2.5 копеек. Полная стабильность.
Расчет официального курса встретили котировками 23.9450 - 23.9650. За день котировки приподнялись на полкопейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно закрытия предыдущей сессии.

Этот день в истории:
2017 - 2705.43 (-310)
2018 - 2822.27 (-427)

2016 - 2589.87
2015 - 2364.77
Сибарит
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