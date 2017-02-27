... сім'я з 4 чел спокійно витрачає/втрачає КОЖЕН МІСЯЦЬ еквівалент холодильника на.... жратву!
- 12 міс. - 12 холодильників в рік!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... сім'я з 4 чел спокійно витрачає/втрачає КОЖЕН МІСЯЦЬ еквівалент холодильника на.... жратву!
- 12 міс. - 12 холодильників в рік!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 02 гру, 2019 14:53, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:52
Банківська Система України (усі банки)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:58
75+нбу(там и црп) +удк
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:47
"налітай-торопісь!" ©®™
... 94/98 у деяких обмінках Міста Лева...
- ще, можна дУляр вигідно здати ..... покищо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернвіці 90-98
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:51
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............02.12.2019............03.12.2019
дата розрахунку..............29.11.2019............02.12.2019
Долар США.....................2397,2276.............2395,7354
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. Через 20 минут сузили спред снизу, подняв биды на копейку. Незадолго до 11 опустились на копейку, а сразу после 11 приподнялись на 1.5. Больше до полудня движений не было.
Сразу после 12 приподнялись на полкопейки, а после обеда вернулись обратно. Незадолго до 15-30 опустились еще на копейку. Вся дневная динамика уложилась в диапазон 2.5 копеек. Полная стабильность.
Расчет официального курса встретили котировками 23.9450 - 23.9650. За день котировки приподнялись на полкопейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно закрытия предыдущей сессии.
Этот день в истории:
2017 - 2705.43 (-310)
2018 - 2822.27 (-427)
2016 - 2589.87
2015 - 2364.77
|