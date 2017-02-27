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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2853285428552856

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:29

  Yuri_61 написав:
  tobias написав:Продав $100 куплені по 25.2 по 23.8. :cry:
НБУ і Приватбанк, Ви перемогли! Можете відскакувати на 25 :)


а в мене ще дві сотки, які па30 придбав у березні 2016
і взагалі всі мої бігання в кедах за "дешевим" доляром протягом 5 років, як зараз виявилося, було нікчемною і тупою тратою часу і грошей.
А якщо до 16 дойде, та навіть до 20 - то вже буде повний алес і абзац
да что там, полная #опа будет тогда

10-й раз питаю скільки у вас в доларах місячних доходів , чи місячних витрат ? У вас наскирдовано на 10-15 років наступних по витратах ? от умовно якщо зараз здати все і в гривню, то на скільки вам на життя вистачить ? місяць рік ? пять ? 15 років ? Щоб ми розуміли масштаб ваших переживань і втрат ..Хтось Втратив Холодильник , може ви два холодильника ? чи 15 років безбідного життя тільки на різниці падіння долара 10% :roll:
Я ж не питаю прямо в абсолютних цифрах , бо комусь в місяць терба $ 200 а комусь $2000 мало.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:39

  greenozon написав:Нерезиденти, що вклали 100 000 000 000 в бумагу іншої думки

У нерезидентов ум за разум зашел от таких процентов по ОВГЗ! :mrgreen: У себя на загнивающем Западе они за 2-3% бьются, а тут им отваливают с барского плеча сразу по 15-18%. А с учетом курса и все 25%! Конечно у них глаза горят и мозги отказываются думать. :mrgreen: Все надеются выскочить до обвала этой пирамиды.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Хтось Втратив Холодильник , може ви два холодильника ?

... сім'я з 4 чел спокійно витрачає/втрачає КОЖЕН МІСЯЦЬ еквівалент холодильника на.... жратву! :(
- 12 міс. - 12 холодильників в рік! :shock:

... тільки вдумайТЕсь, яке бабло проЖЕР(сер)аємо! :shock:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 02 гру, 2019 17:21, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:52

  yama написав:
  greenozon написав:вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)

бсу - это ? Банк ... ...


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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:58

  greenozon написав:
  yama написав:
  greenozon написав:вагаєтесь - закидайте на картку із жирним % на залишок (15-17% є в БСУ)

бсу - это ? Банк ... ...


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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:14

Виктория 23,95/24,00
Совсем ужался спред.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:47

"налітай-торопісь!" ©®™

... 94/98 у деяких обмінках Міста Лева...
- можна дУляр вигідно здати :mrgreen: ..... покищо :wink: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 02 гру, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернвіці 90-98
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............02.12.2019............03.12.2019
дата розрахунку..............29.11.2019............02.12.2019
Долар США.....................2397,2276.............2395,7354
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. Через 20 минут сузили спред снизу, подняв биды на копейку. Незадолго до 11 опустились на копейку, а сразу после 11 приподнялись на 1.5. Больше до полудня движений не было.
Сразу после 12 приподнялись на полкопейки, а после обеда вернулись обратно. Незадолго до 15-30 опустились еще на копейку. Вся дневная динамика уложилась в диапазон 2.5 копеек. Полная стабильность.
Расчет официального курса встретили котировками 23.9450 - 23.9650. За день котировки приподнялись на полкопейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно закрытия предыдущей сессии.

Этот день в истории:
2017 - 2705.43 (-310)
2018 - 2822.27 (-427)

2016 - 2589.87
2015 - 2364.77
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ззззз-т, завтра по размещению, что ожидаете?
И еще вопрос, кто-нибудь четко понимает структуру "нерезов" ?
Порой, у меня некоторые сомнения возникают... :roll:
дарий
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