Уже несколько раз писали, что информация о "нерезах" хранится в зарубежных банках. Сделали это некоторое время назад. Информацию о нерезах не знают даже в НБУ. Ваши сомнения не безпочвенны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже несколько раз писали, что информация о "нерезах" хранится в зарубежных банках. Сделали это некоторое время назад. Информацию о нерезах не знают даже в НБУ. Ваши сомнения не безпочвенны.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:32
Нормальное будет завтра размещение.
Думаю, без фанатизма но лимит по длинным бумагам нальют 100%.
Четко структуру нерезов не понимает и не знает никто; то есть знают, что это различные западные инвестфонды, а кто у них конечный бенефициар - зась! Да это никому по большому счету не интересно, покупают и слава Богу...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На чём доллар вниз полетел???
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как вариант, чисто грамотно организованная внутренняя схема понижения курса для выплаты госдолга.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:43
В том то и дело, что это никому особо не надо//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:46
А-а-а, опять Трамп резвится в Твитере.
Ну если уж президент США не верит что курсы валют не устанавливаются вручную, чего ж можно ожидать от гениев экономики украинского разлива
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Возможно Трамп обладает в силу специфики работы большими знаниями, поэтому и не верит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:50
Есть мнение (чисто мое) - изначально это было очередной схемой поросятины по дойке госбюджета. С инсайдерским присмотром и доходностью под 18% годовых.
Под это дело даже борзого данилюка поменяли на послушных безликих бухгалтеров маркарову со стариком смолием.
Но потом, в силу веяний на мировых финансовых рынках, так поперло, что уже и наступники решили, что резко прекращать этот праздник жизни как то невыгодно.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не являюсь сторонником системы "заговоров"...
Однако, колхоз думкой погатиє..
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