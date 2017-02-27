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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2855285628572858>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:И еще вопрос, кто-нибудь четко понимает структуру "нерезов" ?
Порой, у меня некоторые сомнения возникают

Уже несколько раз писали, что информация о "нерезах" хранится в зарубежных банках. Сделали это некоторое время назад. Информацию о нерезах не знают даже в НБУ. Ваши сомнения не безпочвенны.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:32

  дарий написав:ззззз-т, завтра по размещению, что ожидаете?
И еще вопрос, кто-нибудь четко понимает структуру "нерезов" ?
Порой, у меня некоторые сомнения возникают... :roll:
Нормальное будет завтра размещение.
Думаю, без фанатизма но лимит по длинным бумагам нальют 100%.
Четко структуру нерезов не понимает и не знает никто; то есть знают, что это различные западные инвестфонды, а кто у них конечный бенефициар - зась! Да это никому по большому счету не интересно, покупают и слава Богу...
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чём доллар вниз полетел???
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как вариант, чисто грамотно организованная внутренняя схема понижения курса для выплаты госдолга.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Четко структуру нерезов не понимает и не знает никто

Кому надо - знают. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:43

  дарий написав:
  asti написав:Четко структуру нерезов не понимает и не знает никто
Кому надо - знают. :wink:
В том то и дело, что это никому особо не надо//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:46

  vovan_prm написав:На чём доллар вниз полетел???

А-а-а, опять Трамп резвится в Твитере.
Ну если уж президент США не верит что курсы валют не устанавливаются вручную, чего ж можно ожидать от гениев экономики украинского разлива :?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:
  vovan_prm написав:На чём доллар вниз полетел???

А-а-а, опять Трамп резвится в Твитере.
Ну если уж президент США не верит что курсы валют не устанавливаются вручную, чего ж можно ожидать от гениев экономики украинского разлива :?


Возможно Трамп обладает в силу специфики работы большими знаниями, поэтому и не верит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:50

  дарий написав:Как вариант, чисто грамотно организованная внутренняя схема понижения курса для выплаты госдолга.

Есть мнение (чисто мое) - изначально это было очередной схемой поросятины по дойке госбюджета. С инсайдерским присмотром и доходностью под 18% годовых.
Под это дело даже борзого данилюка поменяли на послушных безликих бухгалтеров маркарову со стариком смолием.

Но потом, в силу веяний на мировых финансовых рынках, так поперло, что уже и наступники решили, что резко прекращать этот праздник жизни как то невыгодно.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не являюсь сторонником системы "заговоров"...
Однако, колхоз думкой погатиє..
дарий
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