freeze написав:
Возможно Трамп обладает в силу специфики работы большими знаниями, поэтому и не верит.
Возможно.
А возможно он просто идиот.
Проверить мы точно не сможем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:00
Возможно.
А возможно он просто идиот.
Проверить мы точно не сможем.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вован умничка, и он все знает!
Мне б так... Пока не дорос, но, буду стараться!
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Плывет по реке крокодил, видит - на берегу обезьяна шкурку от банана
стирает.
- Обезьяна, ты чего делаешь-то?
- Дай стольник, скажу.
Ну, крокодил думал, думал, думал, думал, а самому очень интересно.
- Ну ладно, - думает, - дам уж.
Дал. Та ему отвечает:
- Шкурку от банана стираю.
- Ты что, дура что ли?
- Дура не дура, а свою тысячу в день имею.
Надо признаться, что метод влияния на курс он нашел весьма мощный
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рынок - рынком.
А наши, реально продающие, колхозные банки как стояли 24.14 и 24.20, так и не напрягаются.
Приват по 24.10 работает токо под заказ.
Напрашивается легкий разворот в первой половине зимнего месяца.
Ну и мое любимое Закарпатье - тоже не сильно демпингует.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:47
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:49
Онлайн обмін нирнув під 24-у фігуру
23.98 Індустріал банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Индустриал то таке...
Прежде чем озвучивать цену в любом банке, попытайтесь там, не будучи депозитным клиентом, шонибудь приобрести.
Кстати, Укргаз перестал делать хороший курс даже для своих депозитчиков.
К чему бы это?
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