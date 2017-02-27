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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2855285628572858

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 382
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
45
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:00

  freeze написав:
vovan_prm написав:
  vovan_prm написав:На чём доллар вниз полетел???

А-а-а, опять Трамп резвится в Твитере.
Ну если уж президент США не верит что курсы валют не устанавливаются вручную, чего ж можно ожидать от гениев экономики украинского разлива :?


Возможно Трамп обладает в силу специфики работы большими знаниями, поэтому и не верит.

Возможно.
А возможно он просто идиот.
Проверить мы точно не сможем.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вован умничка, и он все знает!
Мне б так... Пока не дорос, но, буду стараться! :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:А возможно он просто идиот.

Плывет по реке крокодил, видит - на берегу обезьяна шкурку от банана
стирает.
- Обезьяна, ты чего делаешь-то?
- Дай стольник, скажу.
Ну, крокодил думал, думал, думал, думал, а самому очень интересно.
- Ну ладно, - думает, - дам уж.
Дал. Та ему отвечает:
- Шкурку от банана стираю.
- Ты что, дура что ли?
- Дура не дура, а свою тысячу в день имею.

Надо признаться, что метод влияния на курс он нашел весьма мощный :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рынок - рынком.
А наши, реально продающие, колхозные банки как стояли 24.14 и 24.20, так и не напрягаются.
Приват по 24.10 работает токо под заказ.
Напрашивается легкий разворот в первой половине зимнего месяца.
Ну и мое любимое Закарпатье - тоже не сильно демпингует. :D

https://money24.com.ua/
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:47

  zzzzzz написав:Виктория 23,95/24,00
Совсем ужался спред.

По традиции, к отскоку.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:49

Онлайн обмін нирнув під 24-у фігуру

23.98 Індустріал банк
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Индустриал то таке...
Прежде чем озвучивать цену в любом банке, попытайтесь там, не будучи депозитным клиентом, шонибудь приобрести.
дарий
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