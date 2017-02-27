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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2857285828592860>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:04

Зображення


За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», в листопаді 2019 р. металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 1,39 млн т (87,6% відносно жовтня 2019 р.), сталі 1,31 млн т (84,2%), прокату 1,18 млн т (82,6%).

За 11 місяців 2019 року вироблено: чавуну 18,46 млн т (98,6% відносно аналогічного періоду січень-листопад 2018 р.), сталі 19,28 млн т (100,3%), прокату 16,72 млн т (99,3%).
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:12

  matroSkin написав:asti Здесь кто-то упоминал JP Morgan, как активного покупателя/дилера наших бумаг. Если нерезы - действительно далекие от наших реалий клиенты инвестбанка, которым рисуют такие, к примеру, цифры, то неудивительно, что они стоят в очереди за ОВДП: https://interfax.com.ua/news/economic/627590.html
JP Morgan, City, Commerzbank и другие монстры. Через них в основном вкладываются не обычные физики-нерезиденты (хотя присутствуют и они, конечно), а крупные инвестфонды у которых в управлении десятки а то и сотни миллиардов зелени. Для них двузначные доходности бумаг страны, валюта которой укрепляется в течение года - это просто фантастика! Вот они и гребут ОВГЗ//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:13

  greenozon написав:Онлайн обмін нирнув під 24-у фігуру
23.98 Індустріал банк
Белка - 23.96 "наживо"...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:16

Зашел на сайт Укрметалургпрома.
Все печально.

Вот одну выдержку приведу.
"За січень-жовтень 2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 3832,4 тис. т металопрокату, з яких 1217,4 тис. т або 31,8% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив 4301,1 тис. т, з яких 1217,1 тис. т або 28,3% імпортовано. Таким чином, за 10 місяців 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-жовтня 2018 р. становить 10,9%, в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%)."

Рост ВВП на 40% за 5 лет ? Да нефик делать. Нарисуем. ВВП расти !!!
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:19

Доходы государственного бюджета в ноября оказались на 8,338 млрд ниже плана, или -8,6%

Но это с учетом того что 31.10.2019 ВР приняла закон согласно которому был проведен секвестр бюджета на 20 млрд. А именно доходы были уменьшены на 20 млрд.

Если бы не секвестр, доходы в ноябре вообще бы оказались на 18 млрд ниже плана.

Первоначально план доходов бюджета был 106,5 млрд на ноябрь, но потом его сократили до 97,168 млрд. Но все равно это не помогло. В ноябре невыполнение плана 8,33, млрд.грн
---
За 11 месяцев бюджет недополучил 56 млрд, или -6% от плана.
--------------------
А теперь вишенка . Бюджет на 2020 год принят с планом роста доходов на 86 млрд или +8,6% к 2019 году.
Доходы 2020 должны быть 1093 млрд.
В 2019 должны 1007 млрд .
Но по итогам 11 месяцев отставание на 56 млрд.

Исходя из имеющихся данных можно предположить что поступления в 2020 будут вообще на 12-14% ниже, или порядка 100-150 млрд. Нафига было такой бюджет на 2020 принимать,я не понимаю. Хотя есть один волшебный рецепт как его выполнить. Надо просто уронить гривну к 28-30 и тогда будет все хорошо.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:19

  дарий написав:ззззз-т, завтра по размещению, что ожидаете?
И еще вопрос, кто-нибудь четко понимает структуру "нерезов" ?
Порой, у меня некоторые сомнения возникают... :roll:

И вопрос в догонку , конечных бенефициаров обязаны светить при размещении?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Конечно нет!
Просто для инфо.
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дарий
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

NatiK написав:У Міністерстві економіки заявили, що рекордне падіння промисловості на 5% у річному вимірі є наслідком загальносвітового тренду.


То есть Рафик ни в чем не виноват (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:30

  freeze написав:
NatiK написав:У Міністерстві економіки заявили, що рекордне падіння промисловості на 5% у річному вимірі є наслідком загальносвітового тренду.


То есть Рафик ни в чем не виноват (с)


Ага, и падение потребления металла на 11% внутри страны это тоже мировой тренд)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:30

  дарий написав:Конечно нет!
Просто для инфо.
С возрастом возникает желание спать спокойно...

Вы мне ответили , или...?
п.с . для цитирования есть кнопка .
Vadim V
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