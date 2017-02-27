RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2857285828592860

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:33

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36271
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3506 раз.
Подякували: 7941 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:И вопрос в догонку , конечных бенефициаров обязаны светить при размещении?


Нет.
Надеюсь, Вам стало намного легче..
Вроде так и ответил..... :D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 21.01.17
Подякував: 777 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:41

  дарий написав:
  Vadim V написав:И вопрос в догонку , конечных бенефициаров обязаны светить при размещении?


Нет.
Надеюсь, Вам стало намного легче..
Вроде так и ответил..... :D

Страшнее стало. :(
п.с. в таких вопросах имеют значение даже расстояния между запятыми...
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2076
З нами з: 23.05.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Боже, Вадим, не истязайте себя так....
Все будет хорошо!
Меньше читайте других форумов! :wink: :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 21.01.17
Подякував: 777 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:50

  Автор77 написав:https://www.youtube.com/watch?v=Zx34ULYYLhw&feature=youtu.be&t=1700

Кто-то из участников давал вот такую ссылку,которая не получила ни одного "плюсика", зато в сумме около 100 лайков получил на неделе Дубинский.
А ведь форум то финансовый.
А ведь в том ютубе - собрались за круглым столом все "звезды" (правда, не только звезды,а и посредственности там просматриваются) отечественных финансов.

Там целый мешок инсайда и интересных фактов к размышлению.

Итак, вкратце на ускоренном просмотрел:

1.Минфин и правительство поют хвалебные песни пирамиде ОВГЗ и утвенрждают,что она будет вечно процветать и они герои нашли выход для того чтобы погашать пиковые долги

2.Не все согласны, Шапран, Устенко,Фурса,Яременко и представитель ассоциации украинских банков считают,что:

-пирмамида ОВГЗ может грохнуться ориентировочно в апреле-мае 2020-го

-вместо кредитования экономики страна залезла в гнусные спекуляции

-экспорт растет медленне ,чем импорт

-доля долга в ВВП не слишком велика,но стоимость обслуживания катастрофическая

-варранты - мина замедленного действия, которая может разнести к хрену всю экономику,уже по итогам 2019-го мы попали на лишних 250 млн.долларов,которые заплатим в 2021-м, в дальнейшем если будет рост 40% за 5 лет, то попадание - на 12 млрд.дол., так что рост - равно платить офигенные суммы,

-мы привязаны к варрантам с 2021 по 2040 !!!!!, выкупить их трудновато, так как после того как объявили о земле, стоимость варранта выросла с 0-40 до 0-95 !!!!!

-реально 3.2 млрд.дол. в 2015 мы поменяли на многие десятки милилардов долларов до 2040-го года. Все,что заработаем отдадим кредиторам Яресько, а значит фиг нам возвращение заробитчан на достойный уровень доходов и т.п.

- чем платить фантастические бабки спекулянтам по ОВГЗ лучше бы отменили военный сбор и налог на депозиты, принесли бы те же деньги дешевле и много, и кредитование запустилось бы, поскольку наши депозитчики не хищные акулы международного спекулятивного бизнеса, все выплаченные проценты в нашем же кармане и остались бы в конечном итоге

-парадокс в том, что реально доллара не хватает,но он дешевый, угрозы финансовой стабильности государства и т.п.

-мы идем к дефолту

-другой вариант вместо дефолта - перераспределение земель в пользу держателей ОВДП, за наши же деньги-проценты получат наши же активы

-ОВГЗ размещены на заграничном депозитарии, за что инвесторы платят дополнительно 3-4% !!!, зато теперь в стране инкто не имеет информации о том, кто конечный держатель,бенефициар этих спекулятивных манипуляций, они платят 3-4% за анонимность,так как на украинском депозитарии - все это стоит копейки

-снижение поступлений от акцизов в бюджет выше чем более дешевое обслживание долга,
т.е. минус для бюджета от низкого курса больший чем сомнительный выигрыш

-долларовая доходность по ОВГЗ реально не 15%, а 30-40%, так как есть еще курсовая разница

-30-40% годовой доходности в долларе. Каково ?
Наши банки как утверждают участники стола иногда дают и процент-полтора, и все равно несут, при этом еще налоги платятся

-все это на фоне офигенного дефицита внешней торговли товарами, так же было в 2008-м ,что привело к скачкообразной девальвации гирвны

-масса горячих денег спекулянтов рынулась в страну Украина

- но экономика растет вяленько, нет развития экономки, нет источников погашения долга, замкнутый круг, значит надо больше ОВГЗ, или продать что-то ненужное вроде земли и приватизации объектов ,причем расплатятся нашими же процентами

-Украина - мировой лидер по проблемным активам банков 60-70%

-депозиты в системе до 6 месяцев - 70% объема, опасно

-представитель ассоциации банков - "долговая пирамида ОВГЗ" -это "шлюзы будущего дефолта"

-дисбалансы ( польское молоко дешевле чем наше и еще целое гроно т.п.),потом обвал,потом кризис


ЭТО все не я утверждаю,
это участники круглого стола,
не дословно конечно, но смысл понятен надеюсь

Ну вот и еще раз - за этот ютуб ноль "лайков" участник получил,
может никто и не смотрел кроме меня ?, зато тема Дубинского около 100 лайков по нескольким сообщениям, огромная блоагодарность челу , выложившему этот ютуб, к сожалению уже сейчас не помню и не могу найти - кто эту "родзынку" кинул на форум.

На этом круглом столе были люди, имеющие и инсайд, и цифры, и понимающие риски.

И вот они,пока мы считаем копейки потерь от аферы -ревальвации,
считают от этой аферы, а также от варрантов Яресько риски совершенно иного масштаба, а ведь есть еще и Норманд,
и газовая труба ,которая максимум на 1-2 года и это при оптимистическом сценарии,
и МВФ,и Приват - более мелкие,но также проблемы,
не 100% так гладко пойдет и с землей, рано что-то утверждать однозначно и т.п.

И челы едва ли не в один голос утверждают:

-есть риски дефолта

-есть риски полномасштабного финансово -экономического кризиса

-может быть наложение сразу нескольких факторов - с теми же варрантами будут разбираться
( и отказ от обязателств в какой-то мере, или хотя бы их реструктуризация - неизбежны, а это уже в какой-то мере тот же дефолт)
уже ближе к 2021-му году, какая там устойчивость пирамиды к этому времени будет - вопрос,

-есть риски уже весной 2020 начала выхода из пирамиды, все они называют почему-то апрель-май, при оценках.

Каково вам, господа ?

Ведь это же информацинно-финансово-курсовая бомба - не так ли ?

А то многие уже раскинулись загорать на кисельных берегах молочной реки,
как же доллар по 24,
ляпота....
Тревожный чемоданчик должен быть всегда на готове, мы должны быть готовы к общегосударственным рискам страны, экономика которой держится на:

-пирамиде ОВГЗ

-кредитах МВФ

-деньгах гастеров, но чем больше гастреов тем более мрачны перспективы, оин поднимают ВВП Польши и других стран, а не наш

-на потенциальной раздаче последних ресурсов, это как продать единственную квартиру за копейки, вначале вроде как бы и хорошо, есть за что выпить,а потом жить негде

-нет развития, значит либо увеличивать пирамиду,или раздавать ресурсы направо и налево

Вот такая фигня вырисовывается.

И как вишенка на торт:

По варрантам дело может дойти и до 40-80 млрд.дол. до 2040 года,

за такие бабки можно оазис в пустыне отстроить и получить
доход в 5 тыс. евро средний по больнице,

и все это за 3 млрд.дол. Яресько,

ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала

Кто согласен - оценивайте,плиз.


Спасибо, видео классное, кто пустил туда дубинского правда не понятно.
По срокам апрель - май полностью согласен, у меня все депозиты как раз до конца марта лежат и пролонгироваться не будут.
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 09.06.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:58

  zzzzzz написав:Зашел на сайт Укрметалургпрома.
Все печально.

Вот одну выдержку приведу.
"За січень-жовтень 2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 3832,4 тис. т металопрокату, з яких 1217,4 тис. т або 31,8% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив 4301,1 тис. т, з яких 1217,1 тис. т або 28,3% імпортовано. Таким чином, за 10 місяців 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-жовтня 2018 р. становить 10,9%, в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%)."

Рост ВВП на 40% за 5 лет ? Да нефик делать. Нарисуем. ВВП расти !!!

Ми живемо в пізній можга сказати глибокій постіндустріальній епосі. Зараз розвинені економік на 50-80% складаються далеко не з промисловості...
А от ріст імпорту такої продукції говорить про низьку якість нашої металургійної продукції... З такою якістю і проблеми з експортом не дивують.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3433
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
2
4
13
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Объемный откуп ритейла после Черной Пятницы, как драйвер роста (в краткосроке), никто уже не рассматривает? Ему пора (было) начаться.
Востаннє редагувалось matroSkin в Пон 02 гру, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
Повідомлень: 46
З нами з: 14.11.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оресту плюсанул отдельно.
Нет времени все просматривать. :oops: это про 77.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 21.01.17
Подякував: 777 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:06

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Виктория 23,95/24,00
Совсем ужался спред.

По традиции, к отскоку.

Ракетной дивизии стоит побеспокоиться, чтобы отскок в разрезе пары недель не пошел вниз :lol:
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2857285828592860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, Vadim V і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1631, 1632, 1633
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16320 1990685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 19:28
Diablo1977
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 42897
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6748 1481076
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 19:34
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.