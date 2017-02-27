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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2859286028612862>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 384
Не нижче 24.50
54%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:54

  NDV написав:Спасибо, видео классное, кто пустил туда дубинского правда не понятно.


Зачетная шутка )))
Может вы не в курсе, что Дубинский - Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. А именно отвечает персонально за подготовку всех законопроектов по вопросам банковской и финансовой деятельности.
Можно было поговорить о банках и финансах и без него, но как бы хочется не посмотреть поговорить - а что день грядущий нам готовит в Раде узнать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:59

freeze
Посмотрите мой пост на предыдущей странице.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:01

  zzzzzz написав:freeze

Смотрите какую вкусняшку нашел на сайте ДПС Украины.

пипец дубаломы, спалили контору.
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/399279.html

Список вакансий на 41 странице от 29.11.2019 впечатляет не меньше, почти, как в Теплокоммунэнерго слесарей.
https://tax.gov.ua/data/material/000/311/399335/Perel_k_vakans_y.docx
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:02

  matroSkin написав:Объемный откуп ритейла после Черной Пятницы, как драйвер роста (в краткосроке), никто уже не рассматривает? Ему пора (было) начаться.


По итогам 29 ноября 2019 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 4,5 млн (4,434,153) покупок на сумму 1,3 млрд грн (1,298,161,010).
В обычный день примерно 130 миллионов. Пусть Приват половину даёт, имхо не такая уж огромная сумма пришла от чёрной пятницы. Тут НДС наливают иногда гораздо больше за день.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:05

freeze
Я то в курсе, а он сам, похоже, не совсем.
Хотя то, что он сказал, в частности о 50+% годовых в долларах для нерезидентов я уже пол года говорю, но посидел, повтыкал в телефон, крикнул пару ярких фраз на свою же камеру и убежал
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид
https://24tv.ua/ru/reshayushhaya_vstrec ... d_n1242480
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:44

orest
Автору не мешало бы углубить свои знания по вопросам апелляции в Дании и сроков рассмотрения.
Апелляция не отменяет разрешение на строительство. Срок рассмотрения около 18 месяцев.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:48

"... запускай Берлагу!"

  escobar написав:
  дарий написав:Как вариант, чисто грамотно организованная внутренняя схема понижения курса для выплаты госдолга.

Есть мнение (чисто мое) - изначально это было очередной схемой поросятины по дойке госбюджета. С инсайдерским присмотром и доходностью под 18% годовых.
Под это дело даже борзого данилюка поменяли на послушных безликих бухгалтеров маркарову со стариком смолием.
Но потом, в силу веяний на мировых финансовых рынках, так поперло, что уже и наступники решили, что резко прекращать этот праздник жизни как то невыгодно.


Опять же, "прёт" ... :mrgreen:
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
Отставка министра финансов Маркаровой, собственно уже решенный вопрос внезапно затормозилась. От предлагаемой должности в правительстве отказался главный кандидат - Игорь Уманский. судя по всему то было большой неожиданностью для президента Зеленского.

Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:53

Дарвинизм ... "в натуре" !

  NDV написав:freeze
Я то в курсе, а он сам, похоже, не совсем.
Хотя то, что он сказал, в частности о 50+% годовых в долларах для нерезидентов я уже пол года говорю, но посидел, повтыкал в телефон, крикнул пару ярких фраз на свою же камеру и убежал


Вот сейчас обидно стало ! Чи не для того нарид квіточки обрав ?!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС


https://youtu.be/QKFqtj1-GEI?t=360
а Вы готовы к конфискации ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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